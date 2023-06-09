Губернатор Текслер и путешественник Конюхов открыли в Миассе памятник погибшим морякам. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытый на Тургояке памятник посвятили путешествиям и преодолению трудностей
Открытый на Тургояке памятник посвятили путешествиям и преодолению трудностей Фото:

Челябинский губернатор Алексей Текслер и российский путешественник Федор Конюхов 9 июня открыли в Миассе памятник погибшим морякам. Это копия установленной на мысе Горн в Чили стелы. Памятник установлен на берегу озера Тургояк, на территории бизнес-отеля «Золотой пляж».

«Алексей Текслер и Федор Конюхов открыли стелу „Альбатрос“ на берегу озера Миасс. Известный путешественник прибыл в область для участия в очередной регате своего имени», — отметили URA.RU в пресс-службе курорта.

Профиль летящей птицы на памятнике символизирует души моряков, устремленные в вечность. Изготовили композицию из высокопрочной нержавеющей стали на миасском предприятии ПКФ «Спецдормаш». На берегу Тургояка, пояснили URA.RU в пресс-службе «Золотого пляжа», стела будет символом путешествий и преодоления.

Инициативу установки памятника высказали, кроме самого Конюхова, владелец курорта Олег Сиротин и гендиректор автозавода «Урал» Павел Яковлев. Предприятие является спонсором переходов путешественника через океан на весельной лодке.

Стелу выполнили миасские мастера
Стелу выполнили миасские мастера
Фото:
Губернатор Алексей Текслер поздравил собравшихся с появлением новой точки притяжения на Тургояке
Губернатор Алексей Текслер поздравил собравшихся с появлением новой точки притяжения на Тургояке
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинский губернатор Алексей Текслер и российский путешественник Федор Конюхов 9 июня открыли в Миассе памятник погибшим морякам. Это копия установленной на мысе Горн в Чили стелы. Памятник установлен на берегу озера Тургояк, на территории бизнес-отеля «Золотой пляж». «Алексей Текслер и Федор Конюхов открыли стелу „Альбатрос“ на берегу озера Миасс. Известный путешественник прибыл в область для участия в очередной регате своего имени», — отметили URA.RU в пресс-службе курорта. Профиль летящей птицы на памятнике символизирует души моряков, устремленные в вечность. Изготовили композицию из высокопрочной нержавеющей стали на миасском предприятии ПКФ «Спецдормаш». На берегу Тургояка, пояснили URA.RU в пресс-службе «Золотого пляжа», стела будет символом путешествий и преодоления. Инициативу установки памятника высказали, кроме самого Конюхова, владелец курорта Олег Сиротин и гендиректор автозавода «Урал» Павел Яковлев. Предприятие является спонсором переходов путешественника через океан на весельной лодке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...