Губернатор Текслер и путешественник Конюхов открыли в Миассе памятник погибшим морякам. Фото

09 июня 2023 в 20:58 Размер текста - 17 +

Открытый на Тургояке памятник посвятили путешествиям и преодолению трудностей Фото: пресс-служба курорта «Золотой пляж» Челябинский губернатор Алексей Текслер и российский путешественник Федор Конюхов 9 июня открыли в Миассе памятник погибшим морякам. Это копия установленной на мысе Горн в Чили стелы. Памятник установлен на берегу озера Тургояк, на территории бизнес-отеля «Золотой пляж». «Алексей Текслер и Федор Конюхов открыли стелу „Альбатрос“ на берегу озера Миасс. Известный путешественник прибыл в область для участия в очередной регате своего имени», — отметили URA.RU в пресс-службе курорта. Профиль летящей птицы на памятнике символизирует души моряков, устремленные в вечность. Изготовили композицию из высокопрочной нержавеющей стали на миасском предприятии ПКФ «Спецдормаш». На берегу Тургояка, пояснили URA.RU в пресс-службе «Золотого пляжа», стела будет символом путешествий и преодоления. Инициативу установки памятника высказали, кроме самого Конюхова, владелец курорта Олег Сиротин и гендиректор автозавода «Урал» Павел Яковлев. Предприятие является спонсором переходов путешественника через океан на весельной лодке. Стелу выполнили миасские мастера Фото: пресс-служба курорта «Золотой пляж» Губернатор Алексей Текслер поздравил собравшихся с появлением новой точки притяжения на Тургояке Фото: пресс-служба курорта «Золотой пляж»

Челябинский губернатор Алексей Текслер и российский путешественник Федор Конюхов 9 июня открыли в Миассе памятник погибшим морякам. Это копия установленной на мысе Горн в Чили стелы. Памятник установлен на берегу озера Тургояк, на территории бизнес-отеля «Золотой пляж». «Алексей Текслер и Федор Конюхов открыли стелу „Альбатрос“ на берегу озера Миасс. Известный путешественник прибыл в область для участия в очередной регате своего имени», — отметили URA.RU в пресс-службе курорта. Профиль летящей птицы на памятнике символизирует души моряков, устремленные в вечность. Изготовили композицию из высокопрочной нержавеющей стали на миасском предприятии ПКФ «Спецдормаш». На берегу Тургояка, пояснили URA.RU в пресс-службе «Золотого пляжа», стела будет символом путешествий и преодоления. Инициативу установки памятника высказали, кроме самого Конюхова, владелец курорта Олег Сиротин и гендиректор автозавода «Урал» Павел Яковлев. Предприятие является спонсором переходов путешественника через океан на весельной лодке.