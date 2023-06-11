Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Павлов передал министру МЧС Донецкой народной республики Алексею Кострубицкому беспилотник, сконструированный на Урале. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Привезли и передали лично министру МЧС ДНР Алексею Кострубицкому сконструированный у нас на Урале беспилотник самолетного типа. Испытывать и доводить до требуемых характеристик беспилотник, а также продолжать совершенствовать минный тральщик, буду совместно с коллегами из МЧС ДНР, проводя все свое свободное время в Донецке и Мариуполе», — написал Владимир Павлов в соцсети.
Он уточнил, что уже успешно испытаны произведенные уральскими инженерами сухопутный минный тральщик, тягач «Урал» и прицеп МТ-1. Технику используют при обезвреживании территории ДНР.
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