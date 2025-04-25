Челябинцы получат уникальный препарат против хронического заболевания суставов

В Челябинской области пациентам с болезнью Бехтерева предоставят сенипрутуг

26 апреля 2025 в 00:39 Размер текста - 17 +

Препарат сенипрутуг привезут в Челябинскую область Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Челябинской области с болезнью Бехтерева получат инновационный препарат сенипрутуг. Медикамент обладает абсолютно новым принципом действия, аналогов ему в мире нет. Об этом рассказали в пресс-службе Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова. «Помимо Челябинской области, терапию новым препаратом получат пациенты из 44 регионов России. Сенипрутуг действует по принципу таргетного уничтожения клеток иммунной системы, провоцирующих развитие болезни, что позволяет достичь полной ремиссии без иммуносупрессии и побочных эффектов», — цитирует информацию пресс-службы учреждения РИА Новости. В университете также пояснили, что аналогов препарата в мире пока нет. Сенипрутуг был зарегистрирован Минздравом России в 2024 году и применятся для лечения активного рентгенологического аксиального спондилоартрита, поражающего суставы и позвоночник. Лекарство вводится внутривенно в медицинских учреждениях строго под наблюдением врача, а решение о его назначении принимает лечащий ревматолог. Как сообщало URA.RU ранее, в России возникла нехватка лекарств с действующим веществом инфликсимаб, которые используются для лечения болезни Бехтерева, ревматоидного артрита и других аутоиммунных заболеваний. Эти препараты трудно найти как в медицинских учреждениях, так и в аптеках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинской области с болезнью Бехтерева получат инновационный препарат сенипрутуг. Медикамент обладает абсолютно новым принципом действия, аналогов ему в мире нет. Об этом рассказали в пресс-службе Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова. «Помимо Челябинской области, терапию новым препаратом получат пациенты из 44 регионов России. Сенипрутуг действует по принципу таргетного уничтожения клеток иммунной системы, провоцирующих развитие болезни, что позволяет достичь полной ремиссии без иммуносупрессии и побочных эффектов», — цитирует информацию пресс-службы учреждения РИА Новости. В университете также пояснили, что аналогов препарата в мире пока нет. Сенипрутуг был зарегистрирован Минздравом России в 2024 году и применятся для лечения активного рентгенологического аксиального спондилоартрита, поражающего суставы и позвоночник. Лекарство вводится внутривенно в медицинских учреждениях строго под наблюдением врача, а решение о его назначении принимает лечащий ревматолог. Как сообщало URA.RU ранее, в России возникла нехватка лекарств с действующим веществом инфликсимаб, которые используются для лечения болезни Бехтерева, ревматоидного артрита и других аутоиммунных заболеваний. Эти препараты трудно найти как в медицинских учреждениях, так и в аптеках.