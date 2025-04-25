Ночью в Нижневартовске (ХМАО) на улице Ленина, 37 прогремел взрыв. От его звука включились сигнализации всех машин, стоящих на парковке. По словам очевидцев, взрыв вызвал предмет, который был выброшен из проезжающей Газели.
«В 00:46 по Ленина, 37 прогремел взрыв. У машин на парковке сработали сигналки. Взорвалось „что-то“, что бы сброшено из проезжающей мимо Газели», — написали вартовчане в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».
Позже они сообщили, что на место взрыва выезжали пожарные. Предположительно, выброшенным предметом оказался вейп или повербак.
URA.RU направило запрос в ГУ МЧС России по ХМАО. Ответ ожидается.
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