Российские войска отразили наступление ВСУ на соледаро-артемовском направлении

12 июня 2023 в 07:14 Размер текста - 17 +

ВС РФ с помощью артиллерии уничтожили позиции ВСУ у трех населенных пунктов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская группировка «Юг» отразила атаку украинской армии на соледаро-артемовском направлении. Также была пресечена попытка ВСУ провести разведку боем на лисичанском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. «Подразделениями „Южной“ группировки войск сорвана попытка противника провести разведку боем на лисичанском направлении. Также успешно отражена атака штурмовой группы ВСУ на соледаро-артемовском направлении», — рассказал Вадим Астафьев РИА Новости. Он уточнил, что с помощью артиллерии были уничтожены минометные позиции противника около населенных пунктов Белогоровка, Хромово и Дружба. Ранее стало известно о начале масштабного наступления ВСУ. Член главного совета администрации Владимир Рогов заявил, что украинская армия успела понести «колоссальные» потери при атаках, пишет MK.RU . Западные СМИ считают, что Киеву вряд ли удастся вытеснить российские силы с территорий, которые Украина считает своими, передает деловое издание «Взгляд». Кроме того, в зарубежных изданиях указывали на то, что ВСУ в попытках наступления потеряли большую часть американских БМП Bradley, сообщает телеканал 360.

Российская группировка «Юг» отразила атаку украинской армии на соледаро-артемовском направлении. Также была пресечена попытка ВСУ провести разведку боем на лисичанском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. «Подразделениями „Южной“ группировки войск сорвана попытка противника провести разведку боем на лисичанском направлении. Также успешно отражена атака штурмовой группы ВСУ на соледаро-артемовском направлении», — рассказал Вадим Астафьев РИА Новости. Он уточнил, что с помощью артиллерии были уничтожены минометные позиции противника около населенных пунктов Белогоровка, Хромово и Дружба. Ранее стало известно о начале масштабного наступления ВСУ. Член главного совета администрации Владимир Рогов заявил, что украинская армия успела понести «колоссальные» потери при атаках, пишет MK.RU. Западные СМИ считают, что Киеву вряд ли удастся вытеснить российские силы с территорий, которые Украина считает своими, передает деловое издание «Взгляд». Кроме того, в зарубежных изданиях указывали на то, что ВСУ в попытках наступления потеряли большую часть американских БМП Bradley, сообщает телеканал 360.