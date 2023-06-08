Шойгу заявил, что атака ВСУ в Запорожье была отбита превентивным ударом

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ВС РФ отбила атаку ВСУ в Запорожье с помощью артиллерии, сказал Сергей Шойгу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

По военным 47-й мехбригады ВСУ, пытавшимся прорвать российскую оборону на запорожском направлении 8 июня, был нанесен превентивный артиллерийский удар. Об этом заявил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.

«Силами разведки противник был своевременно обнаружен, нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами», — сказал Сергей Шойгу. Его сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны.

ВСУ пытались прорвать российскую оборону на запорожском направлении в ночь на 8 июня. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские силы пошли в наступление в виде танковой группы. Также военные корреспонденты заявили, что украинцами было задействовано около 120 единиц техники. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал эту атаку началом крупномасштабного наступления Киева.

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По военным 47-й мехбригады ВСУ, пытавшимся прорвать российскую оборону на запорожском направлении 8 июня, был нанесен превентивный артиллерийский удар. Об этом заявил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу. «Силами разведки противник был своевременно обнаружен, нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами», — сказал Сергей Шойгу. Его сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны. ВСУ пытались прорвать российскую оборону на запорожском направлении в ночь на 8 июня. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские силы пошли в наступление в виде танковой группы. Также военные корреспонденты заявили, что украинцами было задействовано около 120 единиц техники. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал эту атаку началом крупномасштабного наступления Киева.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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