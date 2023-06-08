Шойгу заявил, что атака ВСУ в Запорожье была отбита превентивным ударом

08 июня 2023 в 18:19 Размер текста - 17 +

ВС РФ отбила атаку ВСУ в Запорожье с помощью артиллерии, сказал Сергей Шойгу Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По военным 47-й мехбригады ВСУ, пытавшимся прорвать российскую оборону на запорожском направлении 8 июня, был нанесен превентивный артиллерийский удар. Об этом заявил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу. «Силами разведки противник был своевременно обнаружен, нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами», — сказал Сергей Шойгу. Его сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны. ВСУ пытались прорвать российскую оборону на запорожском направлении в ночь на 8 июня. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские силы пошли в наступление в виде танковой группы. Также военные корреспонденты заявили, что украинцами было задействовано около 120 единиц техники. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал эту атаку началом крупномасштабного наступления Киева.

По военным 47-й мехбригады ВСУ, пытавшимся прорвать российскую оборону на запорожском направлении 8 июня, был нанесен превентивный артиллерийский удар. Об этом заявил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу. «Силами разведки противник был своевременно обнаружен, нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами», — сказал Сергей Шойгу. Его сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны. ВСУ пытались прорвать российскую оборону на запорожском направлении в ночь на 8 июня. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские силы пошли в наступление в виде танковой группы. Также военные корреспонденты заявили, что украинцами было задействовано около 120 единиц техники. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал эту атаку началом крупномасштабного наступления Киева.