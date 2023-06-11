Губернатор Моор записал видеообращение жителям региона. Видео

Губернатор Моор поздравил тюменцев с Днем России

12 июня 2023 в 10:08 Размер текста - 17 +

Александр Моор подчеркнул, что сплоченность поможет справиться со всеми вызовами Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к тюменцам, чтобы поздравить их с Днем России. Видеообращение опубликовано на официальном сайте правительства области. «День России — это общенациональный праздник объединяет все народы нашей страны. Всех граждан, кто искренне любит Отечество, верит в него, своими делами и поступками приумножает его благополучие и славу. Пусть любовь к Отчизне, вера в счастливое будущее, профессионализм, ответственность и самоотдача помогают твердо идти к поставленным целям и достигать успеха, вдохновляют на новые свершения и победы на благо Тюменской области и России», — сообщается на сайте правительства региона. Губернатор отметил, что только сообща можно справиться со всеми трудностями. Примером этого, по его словам, для страны стал период пандемии, когда россияне еще больше осознали важность единения нации. Так происходит и сейчас, когда все общество объединилось для защиты свободы России. Ранее URA.RU писало, что Александр Моор поблагодарил работников предприятий текстильной и легкой промышленности за труд. Губернатор отметил важную роль специалистов во время пандемии и СВО. Также он подчеркнул, что, вопреки сложностям, был отмечен рост объема производства в этой сфере.

Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к тюменцам, чтобы поздравить их с Днем России. Видеообращение опубликовано на официальном сайте правительства области. «День России — это общенациональный праздник объединяет все народы нашей страны. Всех граждан, кто искренне любит Отечество, верит в него, своими делами и поступками приумножает его благополучие и славу. Пусть любовь к Отчизне, вера в счастливое будущее, профессионализм, ответственность и самоотдача помогают твердо идти к поставленным целям и достигать успеха, вдохновляют на новые свершения и победы на благо Тюменской области и России», — сообщается на сайте правительства региона. Губернатор отметил, что только сообща можно справиться со всеми трудностями. Примером этого, по его словам, для страны стал период пандемии, когда россияне еще больше осознали важность единения нации. Так происходит и сейчас, когда все общество объединилось для защиты свободы России. Ранее URA.RU писало, что Александр Моор поблагодарил работников предприятий текстильной и легкой промышленности за труд. Губернатор отметил важную роль специалистов во время пандемии и СВО. Также он подчеркнул, что, вопреки сложностям, был отмечен рост объема производства в этой сфере.