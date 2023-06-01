01 июня 2023

БРИКС призвали договориться о предотвращении гонки вооружений в космосе

Министры стран БРИКС выступили за недопущение гонки вооружений в космосе
© Служба новостей «URA.RU»
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Министры стран БРИКС выступили против гонки вооружения в космосе Фото:

Межгосударственное объединение стран Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР (БРИКС) выступили за соглашение о недопущению гонки вооружений в космосе. Об этом заявили представители дипломатических ведомств союзного сообщества стран.

«Министры заявили о своей поддержке политики предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве. В том числе путем переговоров о принятии соответствующего многостороннего документа», — приводит РИА Новости слова декларации БРИКС.

Ранее URA.RU сообщало об участии России на встрече БРИКС. По заявлению Кремля, Россия примет участие в саммите БРИКС на должном уровне.

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Межгосударственное объединение стран Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР (БРИКС) выступили за соглашение о недопущению гонки вооружений в космосе. Об этом заявили представители дипломатических ведомств союзного сообщества стран. «Министры заявили о своей поддержке политики предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве. В том числе путем переговоров о принятии соответствующего многостороннего документа», — приводит РИА Новости слова декларации БРИКС. Ранее URA.RU сообщало об участии России на встрече БРИКС. По заявлению Кремля, Россия примет участие в саммите БРИКС на должном уровне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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