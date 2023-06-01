БРИКС призвали договориться о предотвращении гонки вооружений в космосе Министры стран БРИКС выступили за недопущение гонки вооружений в космосе 02 июня 2023 в 01:34 Размер текста - 17 + Министры стран БРИКС выступили против гонки вооружения в космосе Фото: Пресс-служба Роскосмоса Межгосударственное объединение стран Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР (БРИКС) выступили за соглашение о недопущению гонки вооружений в космосе. Об этом заявили представители дипломатических ведомств союзного сообщества стран. «Министры заявили о своей поддержке политики предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве. В том числе путем переговоров о принятии соответствующего многостороннего документа», — приводит РИА Новости слова декларации БРИКС. Ранее URA.RU сообщало об участии России на встрече БРИКС. По заявлению Кремля, Россия примет участие в саммите БРИКС на должном уровне. Межгосударственное объединение стран Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР (БРИКС) выступили за соглашение о недопущению гонки вооружений в космосе. Об этом заявили представители дипломатических ведомств союзного сообщества стран. «Министры заявили о своей поддержке политики предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве. В том числе путем переговоров о принятии соответствующего многостороннего документа», — приводит РИА Новости слова декларации БРИКС. Ранее URA.RU сообщало об участии России на встрече БРИКС. По заявлению Кремля, Россия примет участие в саммите БРИКС на должном уровне. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям