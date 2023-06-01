БРИКС призвали договориться о предотвращении гонки вооружений в космосе

Межгосударственное объединение стран Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР (БРИКС) выступили за соглашение о недопущению гонки вооружений в космосе. Об этом заявили представители дипломатических ведомств союзного сообщества стран.
«Министры заявили о своей поддержке политики предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве. В том числе путем переговоров о принятии соответствующего многостороннего документа», — приводит РИА Новости слова декларации БРИКС.
Ранее URA.RU сообщало об участии России на встрече БРИКС. По заявлению Кремля, Россия примет участие в саммите БРИКС на должном уровне.
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