Российских военных оснастят всепогодными дронами «Ультиматум»

Дрон может работать даже в такую погоду, когда боятся летать птицы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Российских военных планируют оснастить всепогодными FPV-дронами (first-person view) «Ультиматум», которые спокойно выполняют свою функцию при температуре -29 градусов. Такую технику разработал Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР). Об этом сообщил генеральный директор центра Дмитрий Кузякин.

«Ультиматум» — новейший представитель универсальной линейки FPV-дронов «Джокер». Наше изделие может работать в тяжелейших погодных условиях. На планете нет такого ветра и потока воды, которые могли бы сбить дрон, разве что он окажется под водопадом. Наши устройства смогут работать даже в такую погоду, когда боятся летать птицы. Они спокойно выполняют свою функцию при температуре -29 градусов. Это очень важно, поскольку противник не ожидает, что к нему прилетит что-то по воздуху», — подчеркнул Кузякин в интервью ТАСС.

По его словам, во время создания всепогодного FPV-дрона разработчики отталкивались исключительно от требований российских военнослужащих. Поэтому «Ультиматум» будет отправлен для боевого применения в зону СВО в июне, в ближайшие дни.

Ранее URA.RU писало, что военный историк Александр Широкорад предложил делать дроны из списанных самолетов. Россия может воспользоваться в зоне СВО на Украине опытом Китая, ведь они штук 300 Миг-19, их обозначение J-6, переделали в дроны и сосредоточили силы в районе Тайваня. С помощью таких самолетов можно наносить мощные удары.