Экс-глава «Юграмегаспорта» сделал заявление на фоне слухов об атаке анонимов на департамент в ХМАО

Экс-глава «Юграмегаспорта» Радченко опроверг слухи об участии в атаке анонимов на департамент спорта ХМАО

14 июня 2023 в 21:56 Размер текста - 17 +

Экс-глава ЮМС опроверг слухи о причастности к атаке анонимных жалобщиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО бывший директор «Юграмегаспорта» Валерий Радченко сделал заявление на фоне слухов об атаке анонимов на департамент спорта. Он сообщил журналисту URA.RU, что упоминание его фамилии в этом контексте стало полной неожиданностью. «Для меня стало полной неожиданностью упоминание моей фамилии в данном контексте. Сообщения в прессе о якобы конфликте с директором департамента Сергеем Артамоновым, не имеют никаких оснований. А с Артемом Сухорущенко и Игорем Черниковым мы вместе проработали восемь лет. Я посвятил восемь лет служению Югре и югорчанам. Горжусь, что ЮМС стало крупнейшим и одним из лучших спортивным учреждение России. Учреждение и я за проведение Паралимпийских игр награждены почетной грамотой Президента страны», — прокомментировал Радченко. По его словам, он не имеет никакого отношения к атаке анонимных жалобщиков, которой подвергся депспорта. «Я полностью погружен в новый проект, которому отдаю все силы и знания, о Югре остались самые лучшие воспоминания. Хочу лишь пожелать новому руководству ЮМС и прекрасному коллективу продолжать дело, которым мы вместе отлично занимались на благо югорчан», — добавил Радченко. Ранее URA.RU сообщало, что депспорта ХМАО завалили анонимными жалобами. Полиция проводит проверку инцидента.

В ХМАО бывший директор «Юграмегаспорта» Валерий Радченко сделал заявление на фоне слухов об атаке анонимов на департамент спорта. Он сообщил журналисту URA.RU, что упоминание его фамилии в этом контексте стало полной неожиданностью. «Для меня стало полной неожиданностью упоминание моей фамилии в данном контексте. Сообщения в прессе о якобы конфликте с директором департамента Сергеем Артамоновым, не имеют никаких оснований. А с Артемом Сухорущенко и Игорем Черниковым мы вместе проработали восемь лет. Я посвятил восемь лет служению Югре и югорчанам. Горжусь, что ЮМС стало крупнейшим и одним из лучших спортивным учреждение России. Учреждение и я за проведение Паралимпийских игр награждены почетной грамотой Президента страны», — прокомментировал Радченко. По его словам, он не имеет никакого отношения к атаке анонимных жалобщиков, которой подвергся депспорта. «Я полностью погружен в новый проект, которому отдаю все силы и знания, о Югре остались самые лучшие воспоминания. Хочу лишь пожелать новому руководству ЮМС и прекрасному коллективу продолжать дело, которым мы вместе отлично занимались на благо югорчан», — добавил Радченко. Ранее URA.RU сообщало, что депспорта ХМАО завалили анонимными жалобами. Полиция проводит проверку инцидента.