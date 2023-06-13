Экс-глава «Юграмегаспорта» сделал заявление на фоне слухов об атаке анонимов на департамент в ХМАО

В ХМАО бывший директор «Юграмегаспорта» Валерий Радченко сделал заявление на фоне слухов об атаке анонимов на департамент спорта. Он сообщил журналисту URA.RU, что упоминание его фамилии в этом контексте стало полной неожиданностью.
«Для меня стало полной неожиданностью упоминание моей фамилии в данном контексте. Сообщения в прессе о якобы конфликте с директором департамента Сергеем Артамоновым, не имеют никаких оснований. А с Артемом Сухорущенко и Игорем Черниковым мы вместе проработали восемь лет. Я посвятил восемь лет служению Югре и югорчанам. Горжусь, что ЮМС стало крупнейшим и одним из лучших спортивным учреждение России. Учреждение и я за проведение Паралимпийских игр награждены почетной грамотой Президента страны», — прокомментировал Радченко.
По его словам, он не имеет никакого отношения к атаке анонимных жалобщиков, которой подвергся депспорта. «Я полностью погружен в новый проект, которому отдаю все силы и знания, о Югре остались самые лучшие воспоминания. Хочу лишь пожелать новому руководству ЮМС и прекрасному коллективу продолжать дело, которым мы вместе отлично занимались на благо югорчан», — добавил Радченко.
Ранее URA.RU сообщало, что депспорта ХМАО завалили анонимными жалобами. Полиция проводит проверку инцидента.
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