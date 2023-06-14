Челябинский депутат Госдумы Вяткин поддержал закон об участии в СВО подследственных или осужденных

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Совещание в полпредстве с сенаторами и депутатами ГД от УрФО. Екатеринбург, вяткин дмитрий
Отдельным федеральным законом будет установлен порядок освобождения добровольцев на СВО от уголовной ответственности, отмечает Вяткин Фото:

Депутат Государственной Думы от Челябинской области Дмитрий Вяткин поддержал изменения в закон об участии в СВО подследственных или осужденных. Об этом он рассказал в соцсети.

«У нас были обращения от граждан, которые осуждены или находятся под следствием, с просьбами разрешить участвовать в СВО. По результатам работы с Министерством обороны было принято решение предусмотреть такую возможность в законе», — написал на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» Дмитрий Вяткин.

Депутат поясняет, что это разрешение не будет являться безусловным, предполагается прописать ряд четких ограничений. В частности, это коснется некоторых статей уголовного кодекса — в основном тяжких и особо тяжких преступлений, наличие которых исключает возможность пойти на военную службу. Также отдельным федеральным законом будут установлены особенности уголовной ответственности для привлекаемых к участию в СВО осужденных или подследственных, и порядок освобождения их от уголовной ответственности, отмечает Вяткин.

Ранее в Госдуму поступили поправки от депутатов челябинского Законодательного собрания (ЗСО), которые предусматривают освобождать от уголовной ответственности россиян, решивших стать добровольцами на СВО. Речь шла о преступлениях, наказание за которые не превышает пять лет лишения свободы. В частности, мелкая кража, вымогательство, убийство в состоянии аффекта.

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Депутат Государственной Думы от Челябинской области Дмитрий Вяткин поддержал изменения в закон об участии в СВО подследственных или осужденных. Об этом он рассказал в соцсети. «У нас были обращения от граждан, которые осуждены или находятся под следствием, с просьбами разрешить участвовать в СВО. По результатам работы с Министерством обороны было принято решение предусмотреть такую возможность в законе», — написал на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» Дмитрий Вяткин. Депутат поясняет, что это разрешение не будет являться безусловным, предполагается прописать ряд четких ограничений. В частности, это коснется некоторых статей уголовного кодекса — в основном тяжких и особо тяжких преступлений, наличие которых исключает возможность пойти на военную службу. Также отдельным федеральным законом будут установлены особенности уголовной ответственности для привлекаемых к участию в СВО осужденных или подследственных, и порядок освобождения их от уголовной ответственности, отмечает Вяткин. Ранее в Госдуму поступили поправки от депутатов челябинского Законодательного собрания (ЗСО), которые предусматривают освобождать от уголовной ответственности россиян, решивших стать добровольцами на СВО. Речь шла о преступлениях, наказание за которые не превышает пять лет лишения свободы. В частности, мелкая кража, вымогательство, убийство в состоянии аффекта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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