14 июня 2023

В Челябинск едет звезда мировой оперы. Фото

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Генеральный прогон оперы "Петр Первый". Екатеринбург, опера петр первый
Выступление оперной певицы состоится с оркестром Адика Абдурахманова Фото:

В Челябинск едет звезда мировой оперной сцены Аиды Гарифуллиной. Об этом в соцсетях написала жена губернатора в Ирина Текслер.

«Звезда оперы номер один в мире, прима первой величины, блистательная Аида Гарифуллина и государственный симфонический оркестр Челябинской области под руководством Адика Абдурахманова! Аида Гарифуллина своим завораживающим голосом и исполнением покорила весь мир. Вот уже 7 июля событие мирового масштаба в Челябинске!», — написала Текслер в своем telegram-канале.

По словам Текслер, Гарифулину ждут на сценах Большого театра, Карнеги Холл, Королевского оперного театра Ковент Гарден, Ла Скала и Метрополитен опера и многих других. Выступление оперной дивы состоится на площади у памятника Игорю Курчатову. Концерт приурочен к 120-летию известного физика-атомщика.

Аида Гарифуллина выступает на мировых сценах
Аида Гарифуллина выступает на мировых сценах
В Челябинске 7 июля оперная дива выступит впервые
В Челябинске 7 июля оперная дива выступит впервые

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В Челябинск едет звезда мировой оперной сцены Аиды Гарифуллиной. Об этом в соцсетях написала жена губернатора в Ирина Текслер. «Звезда оперы номер один в мире, прима первой величины, блистательная Аида Гарифуллина и государственный симфонический оркестр Челябинской области под руководством Адика Абдурахманова! Аида Гарифуллина своим завораживающим голосом и исполнением покорила весь мир. Вот уже 7 июля событие мирового масштаба в Челябинске!», — написала Текслер в своем telegram-канале. По словам Текслер, Гарифулину ждут на сценах Большого театра, Карнеги Холл, Королевского оперного театра Ковент Гарден, Ла Скала и Метрополитен опера и многих других. Выступление оперной дивы состоится на площади у памятника Игорю Курчатову. Концерт приурочен к 120-летию известного физика-атомщика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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