В Челябинск едет звезда мировой оперы. Фото

15 июня 2023 в 14:27 Размер текста - 17 +

Выступление оперной певицы состоится с оркестром Адика Абдурахманова Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинск едет звезда мировой оперной сцены Аиды Гарифуллиной. Об этом в соцсетях написала жена губернатора в Ирина Текслер. «Звезда оперы номер один в мире, прима первой величины, блистательная Аида Гарифуллина и государственный симфонический оркестр Челябинской области под руководством Адика Абдурахманова! Аида Гарифуллина своим завораживающим голосом и исполнением покорила весь мир. Вот уже 7 июля событие мирового масштаба в Челябинске!», — написала Текслер в своем telegram-канале. По словам Текслер, Гарифулину ждут на сценах Большого театра, Карнеги Холл, Королевского оперного театра Ковент Гарден, Ла Скала и Метрополитен опера и многих других. Выступление оперной дивы состоится на площади у памятника Игорю Курчатову. Концерт приурочен к 120-летию известного физика-атомщика. Аида Гарифуллина выступает на мировых сценах Telegram-какнал Ирины Текслер В Челябинске 7 июля оперная дива выступит впервые Telegram-какнал Ирины Текслер

В Челябинск едет звезда мировой оперной сцены Аиды Гарифуллиной. Об этом в соцсетях написала жена губернатора в Ирина Текслер. «Звезда оперы номер один в мире, прима первой величины, блистательная Аида Гарифуллина и государственный симфонический оркестр Челябинской области под руководством Адика Абдурахманова! Аида Гарифуллина своим завораживающим голосом и исполнением покорила весь мир. Вот уже 7 июля событие мирового масштаба в Челябинске!», — написала Текслер в своем telegram-канале. По словам Текслер, Гарифулину ждут на сценах Большого театра, Карнеги Холл, Королевского оперного театра Ковент Гарден, Ла Скала и Метрополитен опера и многих других. Выступление оперной дивы состоится на площади у памятника Игорю Курчатову. Концерт приурочен к 120-летию известного физика-атомщика.