В Челябинск едет звезда мировой оперной сцены Аиды Гарифуллиной. Об этом в соцсетях написала жена губернатора в Ирина Текслер.
«Звезда оперы номер один в мире, прима первой величины, блистательная Аида Гарифуллина и государственный симфонический оркестр Челябинской области под руководством Адика Абдурахманова! Аида Гарифуллина своим завораживающим голосом и исполнением покорила весь мир. Вот уже 7 июля событие мирового масштаба в Челябинске!», — написала Текслер в своем telegram-канале.
По словам Текслер, Гарифулину ждут на сценах Большого театра, Карнеги Холл, Королевского оперного театра Ковент Гарден, Ла Скала и Метрополитен опера и многих других. Выступление оперной дивы состоится на площади у памятника Игорю Курчатову. Концерт приурочен к 120-летию известного физика-атомщика.
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