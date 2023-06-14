14 июня 2023

Предвыборный штаб Моора корректировал проверенную технологию

Губернатор Моор дополнительно отправит тюменские творческие коллективы в ХМАО и ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы губернатора и в городскую думу. Тюмень, моор александр, голосование, урна для голосования
Предвыборный штаб Моора дополнит «Культурное сотрудничество» новыми концертами Фото:

Предвыборный штаб Моора внес корректив в проверенную технологию «культурного сотрудничества» для ХМАО и ЯНАО. Пиарить губернатора среди северных соседей дополнительно отправятся еще два топовых творческих коллектива: театр оригинального жанра «Гелиос» и Тобольский драматический театр. Об этом URA.RU сообщили источники из политтусовки региона.

«Приняли решение, что нужно больше охватов в рамках „Культурного сотрудничества“. Будут отправляться новые номера дополнительно. Акцент будет сделан на наиболее крупные города», — поделился источник агентства.

По информации URA.RU, пиарить губернатора среди северных соседей дополнительно отправятся еще два топовых творческих коллектива: театр оригинального жанра «Гелиос» и Тобольский драматический театр. Артисты выступят в августе в Нижневартовске (ХМАО), Новом Уренгое и Ноябрьске (ЯНАО).

В рамках проекта «Культурное сотрудничество» творческие коллективы Тюменской области гастролируют по городам Югры и Ямала. Подобные концерты власти проводят с целью укрепления единства трех субъектов и пиара губернатора Моора перед выборами, которые пройдут 10 сентября 2023 года.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Предвыборный штаб Моора внес корректив в проверенную технологию «культурного сотрудничества» для ХМАО и ЯНАО. Пиарить губернатора среди северных соседей дополнительно отправятся еще два топовых творческих коллектива: театр оригинального жанра «Гелиос» и Тобольский драматический театр. Об этом URA.RU сообщили источники из политтусовки региона. «Приняли решение, что нужно больше охватов в рамках „Культурного сотрудничества“. Будут отправляться новые номера дополнительно. Акцент будет сделан на наиболее крупные города», — поделился источник агентства. По информации URA.RU, пиарить губернатора среди северных соседей дополнительно отправятся еще два топовых творческих коллектива: театр оригинального жанра «Гелиос» и Тобольский драматический театр. Артисты выступят в августе в Нижневартовске (ХМАО), Новом Уренгое и Ноябрьске (ЯНАО). В рамках проекта «Культурное сотрудничество» творческие коллективы Тюменской области гастролируют по городам Югры и Ямала. Подобные концерты власти проводят с целью укрепления единства трех субъектов и пиара губернатора Моора перед выборами, которые пройдут 10 сентября 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...