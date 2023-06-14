Предвыборный штаб Моора корректировал проверенную технологию

Губернатор Моор дополнительно отправит тюменские творческие коллективы в ХМАО и ЯНАО

Предвыборный штаб Моора дополнит «Культурное сотрудничество» новыми концертами Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Предвыборный штаб Моора внес корректив в проверенную технологию «культурного сотрудничества» для ХМАО и ЯНАО. Пиарить губернатора среди северных соседей дополнительно отправятся еще два топовых творческих коллектива: театр оригинального жанра «Гелиос» и Тобольский драматический театр. Об этом URA.RU сообщили источники из политтусовки региона.

«Приняли решение, что нужно больше охватов в рамках „Культурного сотрудничества“. Будут отправляться новые номера дополнительно. Акцент будет сделан на наиболее крупные города», — поделился источник агентства.

По информации URA.RU, пиарить губернатора среди северных соседей дополнительно отправятся еще два топовых творческих коллектива: театр оригинального жанра «Гелиос» и Тобольский драматический театр. Артисты выступят в августе в Нижневартовске (ХМАО), Новом Уренгое и Ноябрьске (ЯНАО).

В рамках проекта «Культурное сотрудничество» творческие коллективы Тюменской области гастролируют по городам Югры и Ямала. Подобные концерты власти проводят с целью укрепления единства трех субъектов и пиара губернатора Моора перед выборами, которые пройдут 10 сентября 2023 года.