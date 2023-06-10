Легендарная команда из Тюмени удивила жителей ХМАО культовым танцем про нефтяников. Видео

Тюменский коллектив Formation Vera выступил в Нижневартовске с танцем про нефтяников

10 июня 2023 в 19:48 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске выступил тюменский творческий коллектив Formation Vera Фото: Святослав Болконский © URA.RU В Нижневартовске выступила легендарная команда Тюменской области по спортивным танцам Formation Vera. Артисты показали югорчанам свои лучшие номера, среди которых одна из коронных постановок — посвященная нефтяникам. Лидер коллектива Алексей Литвинов рассказал URA.RU, что это шоу жители Югры смогли увидеть благодаря проекту «Культурное сотрудничество». «Это замечательная идея — иметь возможность показать свое мастерство в ХМАО. Между правительствами наших регионов есть соглашение о культурном сотрудничестве. Мы рады, что попали в график вашего знаменитого мероприятия „Самотлорские ночи“. Мы показали „Танец нефтяников“ — это один из лучших номеров первого отделения, но смотреть его все же лучше на сцене, а не на стадионе, поэтому на сегодняшнем концерте во Дворце искусств мы с удовольствием повторяем этот номер», — поделился с корреспондентом агентства Литвинов. Formation Vera — коллектив, в котором собраны одни из лучших тюменских танцоров. Вместе с другими выдающимися артистами они выступают в Югре и на Ямале в рамках гастролей проекта «Культурное сотрудничество», автором которого стал губернатор Александр Моор. «Этим летом творческие коллективы Тюменской области представят жителям Югры свои лучшие музыкальные, театральные и танцевальные постановки. Благодарю Наталью Владимировну Комарову за поддержку этой инициативы. Большое спасибо всем зрителям и организаторам за теплый прием», — сказал Моор в своем видеообращении перед концертом. Ранее URA.RU рассказывало, что тюменские артисты вместе с нижневартовскими коллективами открыли один из крупнейших фестивалей Югры — «Самотлорские ночи». Гастроли проекта «Культурное сотрудничество» продлятся в ХМАО и ЯНАО до сентября, а ближайшие выступления намечены на август. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске выступила легендарная команда Тюменской области по спортивным танцам Formation Vera. Артисты показали югорчанам свои лучшие номера, среди которых одна из коронных постановок — посвященная нефтяникам. Лидер коллектива Алексей Литвинов рассказал URA.RU, что это шоу жители Югры смогли увидеть благодаря проекту «Культурное сотрудничество». «Это замечательная идея — иметь возможность показать свое мастерство в ХМАО. Между правительствами наших регионов есть соглашение о культурном сотрудничестве. Мы рады, что попали в график вашего знаменитого мероприятия „Самотлорские ночи“. Мы показали „Танец нефтяников“ — это один из лучших номеров первого отделения, но смотреть его все же лучше на сцене, а не на стадионе, поэтому на сегодняшнем концерте во Дворце искусств мы с удовольствием повторяем этот номер», — поделился с корреспондентом агентства Литвинов. Formation Vera — коллектив, в котором собраны одни из лучших тюменских танцоров. Вместе с другими выдающимися артистами они выступают в Югре и на Ямале в рамках гастролей проекта «Культурное сотрудничество», автором которого стал губернатор Александр Моор. «Этим летом творческие коллективы Тюменской области представят жителям Югры свои лучшие музыкальные, театральные и танцевальные постановки. Благодарю Наталью Владимировну Комарову за поддержку этой инициативы. Большое спасибо всем зрителям и организаторам за теплый прием», — сказал Моор в своем видеообращении перед концертом. Ранее URA.RU рассказывало, что тюменские артисты вместе с нижневартовскими коллективами открыли один из крупнейших фестивалей Югры — «Самотлорские ночи». Гастроли проекта «Культурное сотрудничество» продлятся в ХМАО и ЯНАО до сентября, а ближайшие выступления намечены на август.