Вице-премьер Абрамченко: для России нет пользы от зерновой сделки 16 июня 2023 в 06:14 Размер текста - 17 + Виктория Абрамченко подчеркнула, что зерновая сделка нужна партнерам РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Преимуществ от участия в зерновой сделке Россия не получает, однако все равно продолжит соблюдать договоренности. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. «Мы фиксируем отсутствие для [России] каких-либо преимуществ от этой зерновой сделки. Но при этом мы выполняем все взятые на себя обязательства», — рассказала Абрамченко в интервью ТАСС. Она подчеркнула, что излишки продовольствия, которые страна может реализовать на внешних рынках, необходимы партнерам Москвы. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность выхода страны из зерновой сделки. Согласно его мнению, работа по урегулированию ситуации ведется, однако положительных сторон для того, чтобы сделка продолжалась, нет. Преимуществ от участия в зерновой сделке Россия не получает, однако все равно продолжит соблюдать договоренности. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. «Мы фиксируем отсутствие для [России] каких-либо преимуществ от этой зерновой сделки. Но при этом мы выполняем все взятые на себя обязательства», — рассказала Абрамченко в интервью ТАСС. Она подчеркнула, что излишки продовольствия, которые страна может реализовать на внешних рынках, необходимы партнерам Москвы. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность выхода страны из зерновой сделки. Согласно его мнению, работа по урегулированию ситуации ведется, однако положительных сторон для того, чтобы сделка продолжалась, нет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям