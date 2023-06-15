Вице-премьер Абрамченко: для России нет пользы от зерновой сделки

Преимуществ от участия в зерновой сделке Россия не получает, однако все равно продолжит соблюдать договоренности. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
«Мы фиксируем отсутствие для [России] каких-либо преимуществ от этой зерновой сделки. Но при этом мы выполняем все взятые на себя обязательства», — рассказала Абрамченко в интервью ТАСС. Она подчеркнула, что излишки продовольствия, которые страна может реализовать на внешних рынках, необходимы партнерам Москвы.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность выхода страны из зерновой сделки. Согласно его мнению, работа по урегулированию ситуации ведется, однако положительных сторон для того, чтобы сделка продолжалась, нет.
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