15 июня 2023

Вице-премьер Абрамченко: для России нет пользы от зерновой сделки

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Сбор гостей на пленарное заседание Питерского международного экономического форума (ПМЭФ 2022). Санкт-Петербург, абрамченко виктория
Виктория Абрамченко подчеркнула, что зерновая сделка нужна партнерам РФ Фото:

Преимуществ от участия в зерновой сделке Россия не получает, однако все равно продолжит соблюдать договоренности. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

«Мы фиксируем отсутствие для [России] каких-либо преимуществ от этой зерновой сделки. Но при этом мы выполняем все взятые на себя обязательства», — рассказала Абрамченко в интервью ТАСС. Она подчеркнула, что излишки продовольствия, которые страна может реализовать на внешних рынках, необходимы партнерам Москвы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность выхода страны из зерновой сделки. Согласно его мнению, работа по урегулированию ситуации ведется, однако положительных сторон для того, чтобы сделка продолжалась, нет.

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Преимуществ от участия в зерновой сделке Россия не получает, однако все равно продолжит соблюдать договоренности. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. «Мы фиксируем отсутствие для [России] каких-либо преимуществ от этой зерновой сделки. Но при этом мы выполняем все взятые на себя обязательства», — рассказала Абрамченко в интервью ТАСС. Она подчеркнула, что излишки продовольствия, которые страна может реализовать на внешних рынках, необходимы партнерам Москвы. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность выхода страны из зерновой сделки. Согласно его мнению, работа по урегулированию ситуации ведется, однако положительных сторон для того, чтобы сделка продолжалась, нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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