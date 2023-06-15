В Кремле прокомментировали возможность выхода России из зерновой сделки 17 июня

Работа по урегулированию ситуации с зерновой сделкой продолжается, но позитивных сторон для продолжения сделки не наблюдается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Работа продолжается, но, честно говоря, особо позитивных перспектив [по продолжению зерновой сделки] пока мы не видим. Все, что было оговорено с участниками сделки в отношении России — не исполнено. Из этого мы исходим, но не будем забегать вперед», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конферец-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что Россия всегда выполняет свои обязательства.
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