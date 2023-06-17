Автобус больше не будет ездить по проспекту Ленина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске автобус №86 сменит маршрут. С 21 июня автобус будет ездить по Братьев Кашириных, 40-летия Победы, 250-летия Челябинска, Чичерина, Бейвеля и останавливаться в «Парковом». Об этом сообщили в городской мэрии.

«Маршрут автобуса №86 Чурилово — Профессора Благих изменяется. С 21 июня автобус не будет ходить по проспекту Ленина в центр, а будет следовать по Братьев Кашириных, 40-летия Победы, 250-летия Челябинска, Чичерина, Бейвеля и в „Парковый“», — написали в пресс-службе мэрии Челябинска в Telegram.

Новый маршрут автобуса позволит стабилизировать работу транспортного средства, разгрузить остановки на проспекте Ленина и исключить дублирование магистрального автобуса, отметили в мэрии. На участке от шершневской плотины и по проспекту Ленина будет ходить автобус №2.

Ранее сообщалось, что в Челябинске троллейбусы №7, №10, №12, №17 и №19 изменят свои маршруты с 17 по 19 июня. Причиной стала модернизация контактной сети