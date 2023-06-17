17 июня 2023
16 июня 2023

В Челябинске автобус №86 сменит маршрут. Карта

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Город. Курган, автобус, общественный траснпорт
Автобус больше не будет ездить по проспекту Ленина Фото:

В Челябинске автобус №86 сменит маршрут. С 21 июня автобус будет ездить по Братьев Кашириных, 40-летия Победы, 250-летия Челябинска, Чичерина, Бейвеля и останавливаться в «Парковом». Об этом сообщили в городской мэрии.

«Маршрут автобуса №86 Чурилово — Профессора Благих изменяется. С 21 июня автобус не будет ходить по проспекту Ленина в центр, а будет следовать по Братьев Кашириных, 40-летия Победы, 250-летия Челябинска, Чичерина, Бейвеля и в „Парковый“», — написали в пресс-службе мэрии Челябинска в Telegram.

Новый маршрут автобуса позволит стабилизировать работу транспортного средства, разгрузить остановки на проспекте Ленина и исключить дублирование магистрального автобуса, отметили в мэрии. На участке от шершневской плотины и по проспекту Ленина будет ходить автобус №2.

Ранее сообщалось, что в Челябинске троллейбусы №7, №10, №12, №17 и №19 изменят свои маршруты с 17 по 19 июня. Причиной стала модернизация контактной сети

Схема движения автобуса №86
Схема движения автобуса №86
Фото:

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В Челябинске автобус №86 сменит маршрут. С 21 июня автобус будет ездить по Братьев Кашириных, 40-летия Победы, 250-летия Челябинска, Чичерина, Бейвеля и останавливаться в «Парковом». Об этом сообщили в городской мэрии. «Маршрут автобуса №86 Чурилово — Профессора Благих изменяется. С 21 июня автобус не будет ходить по проспекту Ленина в центр, а будет следовать по Братьев Кашириных, 40-летия Победы, 250-летия Челябинска, Чичерина, Бейвеля и в „Парковый“», — написали в пресс-службе мэрии Челябинска в Telegram. Новый маршрут автобуса позволит стабилизировать работу транспортного средства, разгрузить остановки на проспекте Ленина и исключить дублирование магистрального автобуса, отметили в мэрии. На участке от шершневской плотины и по проспекту Ленина будет ходить автобус №2. Ранее сообщалось, что в Челябинске троллейбусы №7, №10, №12, №17 и №19 изменят свои маршруты с 17 по 19 июня. Причиной стала модернизация контактной сети
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