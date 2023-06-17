Сенатор Муратов поздравил курганских врачей с профессиональным праздником

Сенатор Сергей Муратов, который представляет в Совете Федерации Курганскую область, поздравил врачей с Днем медицинского работника. В своем обращении политик отметил, что к данной профессии постепенно возвращается престиж, добавив, что она «всегда была и будет самой востребованной».
«Курганская область ценится представителями величайшей врачебной школы, которые внесли весомый вклад во всю мировую медицину: Гавриил Абрамович Илизаров, Яков Давидович Витебский и другие. И сейчас нашим медикам есть, чем гордиться, питаться этими традициям», — написал Сергей Муратов в своем telegram-канале.
Сенатор также рассказал, что в прошлом году ему пришлось обратиться в курганский Центр Илизарова из-за полученной травмы. По мнению Муратова, сейчас там работают лучшие специалисты.
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