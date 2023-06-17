17 июня 2023
16 июня 2023

Сенатор Муратов поздравил курганских врачей с профессиональным праздником

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Открытие на СКТБ «Курганприбор» производства полистирольной пленки. Курган , муратов сергей
Сергей Муратов поздравил медицинских работников с профессиональным праздником Фото:

Сенатор Сергей Муратов, который представляет в Совете Федерации Курганскую область, поздравил врачей с Днем медицинского работника. В своем обращении политик отметил, что к данной профессии постепенно возвращается престиж, добавив, что она «всегда была и будет самой востребованной».

«Курганская область ценится представителями величайшей врачебной школы, которые внесли весомый вклад во всю мировую медицину: Гавриил Абрамович Илизаров, Яков Давидович Витебский и другие. И сейчас нашим медикам есть, чем гордиться, питаться этими традициям», — написал Сергей Муратов в своем telegram-канале.

Сенатор также рассказал, что в прошлом году ему пришлось обратиться в курганский Центр Илизарова из-за полученной травмы. По мнению Муратова, сейчас там работают лучшие специалисты.

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Сенатор Сергей Муратов, который представляет в Совете Федерации Курганскую область, поздравил врачей с Днем медицинского работника. В своем обращении политик отметил, что к данной профессии постепенно возвращается престиж, добавив, что она «всегда была и будет самой востребованной». «Курганская область ценится представителями величайшей врачебной школы, которые внесли весомый вклад во всю мировую медицину: Гавриил Абрамович Илизаров, Яков Давидович Витебский и другие. И сейчас нашим медикам есть, чем гордиться, питаться этими традициям», — написал Сергей Муратов в своем telegram-канале. Сенатор также рассказал, что в прошлом году ему пришлось обратиться в курганский Центр Илизарова из-за полученной травмы. По мнению Муратова, сейчас там работают лучшие специалисты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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