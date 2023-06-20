Летчики показали кадры возвращения Ка-52 с боевого вылета без хвоста. Видео

20 июня 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

Хвост вертолета пострадал в результате работы ПВО Фото: Министерство обороны РФ Российские летчики показали кадры с вертолетом Ка-52 «Аллигатор», который возвращался с боевого вылета без хвоста из-за системы противовоздушной обороны. Видео появилось в соцсетях. «Они взяли и снесли киль вертолету, но что делать, полетел себе дальше за новым», — пишут летчики в telegram-канале. Они добавили, что хвост вертолета пострадал в результате работы противовоздушной обороны. Ранее в британской прессе заявили, что Россия срывает контрнаступление ВСУ с помощью вертолетов «Аллигатор». Такая техника помогла получить военным преимущество на юге Украины, а также препятствовать в начале контрнаступления украинских солдат.

Российские летчики показали кадры с вертолетом Ка-52 «Аллигатор», который возвращался с боевого вылета без хвоста из-за системы противовоздушной обороны. Видео появилось в соцсетях. «Они взяли и снесли киль вертолету, но что делать, полетел себе дальше за новым», — пишут летчики в telegram-канале. Они добавили, что хвост вертолета пострадал в результате работы противовоздушной обороны. Ранее в британской прессе заявили, что Россия срывает контрнаступление ВСУ с помощью вертолетов «Аллигатор». Такая техника помогла получить военным преимущество на юге Украины, а также препятствовать в начале контрнаступления украинских солдат.