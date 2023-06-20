Хвост вертолета пострадал в результате работы ПВО
Российские летчики показали кадры с вертолетом Ка-52 «Аллигатор», который возвращался с боевого вылета без хвоста из-за системы противовоздушной обороны. Видео появилось в соцсетях.
«Они взяли и снесли киль вертолету, но что делать, полетел себе дальше за новым», — пишут летчики в telegram-канале. Они добавили, что хвост вертолета пострадал в результате работы противовоздушной обороны.
Ранее в британской прессе заявили, что Россия срывает контрнаступление ВСУ с помощью вертолетов «Аллигатор». Такая техника помогла получить военным преимущество на юге Украины, а также препятствовать в начале контрнаступления украинских солдат.
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