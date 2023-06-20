Летчики показали кадры возвращения Ка-52 с боевого вылета без хвоста. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вертолеты Ка-52 «Аллигатор», вертолеты, аллигатор
Хвост вертолета пострадал в результате работы ПВО Фото:

Российские летчики показали кадры с вертолетом Ка-52 «Аллигатор», который возвращался с боевого вылета без хвоста из-за системы противовоздушной обороны. Видео появилось в соцсетях.

«Они взяли и снесли киль вертолету, но что делать, полетел себе дальше за новым», — пишут летчики в telegram-канале. Они добавили, что хвост вертолета пострадал в результате работы противовоздушной обороны.

Ранее в британской прессе заявили, что Россия срывает контрнаступление ВСУ с помощью вертолетов «Аллигатор». Такая техника помогла получить военным преимущество на юге Украины, а также препятствовать в начале контрнаступления украинских солдат.

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские летчики показали кадры с вертолетом Ка-52 «Аллигатор», который возвращался с боевого вылета без хвоста из-за системы противовоздушной обороны. Видео появилось в соцсетях. «Они взяли и снесли киль вертолету, но что делать, полетел себе дальше за новым», — пишут летчики в telegram-канале. Они добавили, что хвост вертолета пострадал в результате работы противовоздушной обороны. Ранее в британской прессе заявили, что Россия срывает контрнаступление ВСУ с помощью вертолетов «Аллигатор». Такая техника помогла получить военным преимущество на юге Украины, а также препятствовать в начале контрнаступления украинских солдат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...