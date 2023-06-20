FT: РФ срывает наступление ВСУ с помощью вертолетов «Аллигатор»

20 июня 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

Вертолет «Аллигатор» является препятствием для наступления Киева Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» помог получить Вооруженным силам РФ преимущество на юге Украины, а также стал одним из препятствий в зарождающемся контрнаступлении украинской стороны. Об этом заявили в британской прессе. «Россия, вероятно, получила преимущество на юге Украины, особенно с ударными вертолетами, использующими ракеты большей дальности против наземных целей», — написала британская военная разведка, ее сообщение цитирует издание Financial Times. Там также отметили, что вертолет является препятствием для наступления Киева и еще одним противником в воздухе. Как пишет издание, в одном из боев в Запорожской области украинская пехотная рота попала под обстрел «Аллигаторов» и потеряла несколько машин Bradley и танк Leopard 2. Там добавили, что Киев использует советские зенитно-ракетные комплексы, однако их недостаточно для прикрытия. Ранее сообщалось, что Украина столкнулась с превосходством России в воздухе. Обозреватель Wall Street Journal Мэтью Люксмур заявил, что с помощью авиации РФ удалось уничтожить часть западных вооружений на Украине.

Российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» помог получить Вооруженным силам РФ преимущество на юге Украины, а также стал одним из препятствий в зарождающемся контрнаступлении украинской стороны. Об этом заявили в британской прессе. «Россия, вероятно, получила преимущество на юге Украины, особенно с ударными вертолетами, использующими ракеты большей дальности против наземных целей», — написала британская военная разведка, ее сообщение цитирует издание Financial Times. Там также отметили, что вертолет является препятствием для наступления Киева и еще одним противником в воздухе. Как пишет издание, в одном из боев в Запорожской области украинская пехотная рота попала под обстрел «Аллигаторов» и потеряла несколько машин Bradley и танк Leopard 2. Там добавили, что Киев использует советские зенитно-ракетные комплексы, однако их недостаточно для прикрытия. Ранее сообщалось, что Украина столкнулась с превосходством России в воздухе. Обозреватель Wall Street Journal Мэтью Люксмур заявил, что с помощью авиации РФ удалось уничтожить часть западных вооружений на Украине.