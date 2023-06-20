В Сургуте завершается строительство очистных сооружений для мегапроекта

Насосная станция готова на 87% Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Сургуте монтаж новой канализационно-насосной станции и локально-очистных сооружений, которые реализуются в рамках строительства научно-технологического центра в городе, вышел на финишную прямую. Об этом URA.RU сообщил начальник технического отдела управления капитального строительства Сургута Андрей Арменчу.

«На сегодняшний день готовность строительного объекта локально-очистные сооружения — порядка 64%. Реализация проекта — до конца текущего года. Все стоки дождевые, которые будут собираться с будущей территории НТЦ, а также из города. Все будет собираться тут, очищаться и спускаться в реку. Кроме этого объекта выполняются работы по строительству канализационно-насосной станции, которая готова уже на 87%», — сообщил Арменчу.

Также в администрации добавили, что часть объектов в рамках строительства НТЦ идет с опережением сроков. «Некоторые объекты у нас идут с опережением сроков. Но в целом все идут по графику. Мы полностью понимаем, что нет рисков срывов. Например, автомобильная дорога до гаражного кооператива „Нептун“ уже сдана», — добавили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО уговаривают структуру «Росатома» инвестировать в мегапроект НТЦ в Сургуте. Источник в правительстве округа сообщил, что компания «Медскан», 25% акций которой принадлежит госкорпорации, обсуждает с югорскими чиновниками возможность возведения на территории НТЦ медицинского центра.