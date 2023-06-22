22 июня 2023
21 июня 2023

В Сургуте полиция ищет группу молодежи, избившую двух мужчин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снос автомойки на улице Таватуйской, 19. Екатеринбург, полицейский автомобиль, сотрудник полиции
Нападавшие скрылись с места происшествия Фото:

В Сургуте (ХМАО) полиция ищет группу молодежи, избившую двух мужчин на улице Крылова. Об этом URA.RU сообщили в полиции города.

«Проводится проверка. Оперативники начали розыск участников конфликта. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили в полиции.

Проверка проводится по факту публикации в СМИ. Заявлений от пострадавших пока не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте толпа молодежи избила мужчин. После нападения нападавшие скрылись.

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В Сургуте (ХМАО) полиция ищет группу молодежи, избившую двух мужчин на улице Крылова. Об этом URA.RU сообщили в полиции города. «Проводится проверка. Оперативники начали розыск участников конфликта. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили в полиции. Проверка проводится по факту публикации в СМИ. Заявлений от пострадавших пока не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте толпа молодежи избила мужчин. После нападения нападавшие скрылись.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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