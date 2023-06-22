В Сургуте полиция ищет группу молодежи, избившую двух мужчин

Нападавшие скрылись с места происшествия
В Сургуте (ХМАО) полиция ищет группу молодежи, избившую двух мужчин на улице Крылова. Об этом URA.RU сообщили в полиции города.
«Проводится проверка. Оперативники начали розыск участников конфликта. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили в полиции.
Проверка проводится по факту публикации в СМИ. Заявлений от пострадавших пока не поступало.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте толпа молодежи избила мужчин. После нападения нападавшие скрылись.
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