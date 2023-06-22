В Сургуте толпа молодежи избила мужчин

23 июня 2023 в 02:19 Размер текста - 17 +

На одного из пострадавших толпа напала возле подъезда Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Сургуте (ХМАО) толпа молодых жестоко людей избила двух мужчин во дворе дома по улице Крылова 32. Очевидцы в соцсети сообщают, что после случившегося нападавшие скрылись. «Толпа молодых людей жестоко избила двух мужчин во дворе дома Крылова, 32. Налетчики скрылись», — передает telegram-канал «К-ИНФОРМ | СУРГУТ». Уточняется, что пострадавшие получили серьезные травмы. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) полиция возбудила уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, избившего учителя спецшколы. Педагог запретила смотреть телевизор. Женщина из-за произошедшего полтора месяца провела на больничном с черепно-мозговой травмой.

В Сургуте (ХМАО) толпа молодых жестоко людей избила двух мужчин во дворе дома по улице Крылова 32. Очевидцы в соцсети сообщают, что после случившегося нападавшие скрылись. «Толпа молодых людей жестоко избила двух мужчин во дворе дома Крылова, 32. Налетчики скрылись», — передает telegram-канал «К-ИНФОРМ | СУРГУТ». Уточняется, что пострадавшие получили серьезные травмы. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) полиция возбудила уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, избившего учителя спецшколы. Педагог запретила смотреть телевизор. Женщина из-за произошедшего полтора месяца провела на больничном с черепно-мозговой травмой.