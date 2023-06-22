22 июня 2023
21 июня 2023

В Сургуте толпа молодежи избила мужчин

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом по ул Чкалова 3 Курган, дверь, подъезд
На одного из пострадавших толпа напала возле подъезда Фото:

В Сургуте (ХМАО) толпа молодых жестоко людей избила двух мужчин во дворе дома по улице Крылова 32. Очевидцы в соцсети сообщают, что после случившегося нападавшие скрылись.

«Толпа молодых людей жестоко избила двух мужчин во дворе дома Крылова, 32. Налетчики скрылись», — передает telegram-канал «К-ИНФОРМ | СУРГУТ».

Уточняется, что пострадавшие получили серьезные травмы. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) полиция возбудила уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, избившего учителя спецшколы. Педагог запретила смотреть телевизор. Женщина из-за произошедшего полтора месяца провела на больничном с черепно-мозговой травмой.

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В Сургуте (ХМАО) толпа молодых жестоко людей избила двух мужчин во дворе дома по улице Крылова 32. Очевидцы в соцсети сообщают, что после случившегося нападавшие скрылись. «Толпа молодых людей жестоко избила двух мужчин во дворе дома Крылова, 32. Налетчики скрылись», — передает telegram-канал «К-ИНФОРМ | СУРГУТ». Уточняется, что пострадавшие получили серьезные травмы. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) полиция возбудила уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, избившего учителя спецшколы. Педагог запретила смотреть телевизор. Женщина из-за произошедшего полтора месяца провела на больничном с черепно-мозговой травмой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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