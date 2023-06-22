Сейсмолог прокомментировал землетрясение в Пермском крае

В Пермском крае в ночь 15 июня было зафиксировано землетрясение. Как рассказал URA.RU заведующий лабораторией механики и горных пород Горного института УрО РАН кандидат технических наук Денис Шулаков, землетрясение в 3 балла произошло на севере Добрянского округа.
«Действительно микроземлетресение было, но было оно в Добрянском округе, ближе к станции Парма. Магнитуда — 3 [балла]. Это не очень сильное землетрясение, такие, как правило, людьми не ощущаются», — рассказал Шулаков.
Как добавил Шулаков, в этой зоне постоянно наблюдается сейсмическая активность, которая проявляется в виде большого количества микроземлетрясений. Также в зоне возможно более сильное землетрясение, но пока нет данных. По его словам, Добрянский округ является единственным местом в регионе, где фиксируется сейсмическая активность.
Ранее СМИ сообщали о зафиксированном землетрясении в регионе. Сообщалось, что магнитуда составила 3,4 балла.
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