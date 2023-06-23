Военнослужащим в Донецк передали автомобиль из ХМАО. Видео

24 июня 2023 в 02:05 Размер текста - 17 +

Югорским военнослужащим передали автомобиль УАЗ «Хантер» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Общественно-патриотическое объединение «ZOV» из Сургута (ХМАО) передало в инженерно-саперную группу, находящуюся в Донецке, автомобиль УАЗ «Хантер». Об этом сообщили в социальных сетях. «Югорским военнослужащим передали в Донецк автомобиль УАЗ „Хантер“. Они благодарят всех, кто причастен к помощи нашим землякам, и отмечают, что такая помощь точно поможет в выполнении боевых задач», — пишут в telegram-канале «ЮграСолдату». Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО отдал свою машину, которую он когда-то купил для рыбалки в зону СВО. По словам члена Совета Федерации РФ от ХМАО Эдуард Исаков, к нему как раз поступала заявка на такой автомобиль.

Общественно-патриотическое объединение «ZOV» из Сургута (ХМАО) передало в инженерно-саперную группу, находящуюся в Донецке, автомобиль УАЗ «Хантер». Об этом сообщили в социальных сетях. «Югорским военнослужащим передали в Донецк автомобиль УАЗ „Хантер“. Они благодарят всех, кто причастен к помощи нашим землякам, и отмечают, что такая помощь точно поможет в выполнении боевых задач», — пишут в telegram-канале «ЮграСолдату». Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО отдал свою машину, которую он когда-то купил для рыбалки в зону СВО. По словам члена Совета Федерации РФ от ХМАО Эдуард Исаков, к нему как раз поступала заявка на такой автомобиль.