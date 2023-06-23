23 июня 2023
22 июня 2023

Военнослужащим в Донецк передали автомобиль из ХМАО. Видео

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Передача машин УАЗ в зону СВО. Курган, уаз, военные, машина уаз
Югорским военнослужащим передали автомобиль УАЗ «Хантер» Фото:

Общественно-патриотическое объединение «ZOV» из Сургута (ХМАО) передало в инженерно-саперную группу, находящуюся в Донецке, автомобиль УАЗ «Хантер». Об этом сообщили в социальных сетях.

«Югорским военнослужащим передали в Донецк автомобиль УАЗ „Хантер“. Они благодарят всех, кто причастен к помощи нашим землякам, и отмечают, что такая помощь точно поможет в выполнении боевых задач», — пишут в telegram-канале «ЮграСолдату».

Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО отдал свою машину, которую он когда-то купил для рыбалки в зону СВО. По словам члена Совета Федерации РФ от ХМАО Эдуард Исаков, к нему как раз поступала заявка на такой автомобиль.

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Общественно-патриотическое объединение «ZOV» из Сургута (ХМАО) передало в инженерно-саперную группу, находящуюся в Донецке, автомобиль УАЗ «Хантер». Об этом сообщили в социальных сетях. «Югорским военнослужащим передали в Донецк автомобиль УАЗ „Хантер“. Они благодарят всех, кто причастен к помощи нашим землякам, и отмечают, что такая помощь точно поможет в выполнении боевых задач», — пишут в telegram-канале «ЮграСолдату». Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО отдал свою машину, которую он когда-то купил для рыбалки в зону СВО. По словам члена Совета Федерации РФ от ХМАО Эдуард Исаков, к нему как раз поступала заявка на такой автомобиль.
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© Служба новостей «URA.RU»
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