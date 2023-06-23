Общественно-патриотическое объединение «ZOV» из Сургута (ХМАО) передало в инженерно-саперную группу, находящуюся в Донецке, автомобиль УАЗ «Хантер». Об этом сообщили в социальных сетях.
«Югорским военнослужащим передали в Донецк автомобиль УАЗ „Хантер“. Они благодарят всех, кто причастен к помощи нашим землякам, и отмечают, что такая помощь точно поможет в выполнении боевых задач», — пишут в telegram-канале «ЮграСолдату».
Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО отдал свою машину, которую он когда-то купил для рыбалки в зону СВО. По словам члена Совета Федерации РФ от ХМАО Эдуард Исаков, к нему как раз поступала заявка на такой автомобиль.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.