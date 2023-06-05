Житель ХМАО отдал свой автомобиль на нужды СВО. Видео

06 июня 2023 в 05:47 Размер текста - 17 +

Автомобиль находится в прекрасном состоянии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель ХМАО отдал свою машину, которую он когда-то купил для рыбалки в зону СВО. Об этом сообщил член Совета Федерации РФ от ХМАО Эдуард Исаков. «Самое большое богатство Югры — это люди. Недавно ко мне обратился наш земляк Валерий Иванович с просьбой передать его автомобиль в зону СВО, понимая, что там транспорт нужнее. Он в свое время брал машину для охоты и рыбалки. Автомобиль в прекрасном состоянии. Валерий Иванович его бережно эксплуатировал», — пишет Эдуард Исаков в своем telegram-канале. По словам сенатора, к нему поступала заявка на такой автомобиль. Он отметил, что сталось только сделать небольшой ремонт ходовой части, перекрасить и отправить служить на благо людей. Ранее бойцы, которые находятся в зоне специальной военной операции, поблагодарили жителей ХМАО за помощь. Югорчане направили солдатам транспорт и коробки с гуманитарной помощью для медицинских работников.

Житель ХМАО отдал свою машину, которую он когда-то купил для рыбалки в зону СВО. Об этом сообщил член Совета Федерации РФ от ХМАО Эдуард Исаков. «Самое большое богатство Югры — это люди. Недавно ко мне обратился наш земляк Валерий Иванович с просьбой передать его автомобиль в зону СВО, понимая, что там транспорт нужнее. Он в свое время брал машину для охоты и рыбалки. Автомобиль в прекрасном состоянии. Валерий Иванович его бережно эксплуатировал», — пишет Эдуард Исаков в своем telegram-канале. По словам сенатора, к нему поступала заявка на такой автомобиль. Он отметил, что сталось только сделать небольшой ремонт ходовой части, перекрасить и отправить служить на благо людей. Ранее бойцы, которые находятся в зоне специальной военной операции, поблагодарили жителей ХМАО за помощь. Югорчане направили солдатам транспорт и коробки с гуманитарной помощью для медицинских работников.