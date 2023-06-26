Мэрия в ЯНАО ищет сотрудников в управление по физической культуре и спорту

27 июня 2023 в 04:20 Размер текста - 17 +

Документы на конкурс принимаются до 4 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Администрация Муравленко (ЯНАО) объявила конкурс на замещение четырех вакантных мест в управление по физической культуре и спорту. Согласно информации на портале «Госслужба», заработная плата сотрудников будет составлять от 50 до 90 тысяч рублей. «Открыты вакансии на должности: начальник и ведущий специалист организационно-методического отдела, а также начальник и ведущий специалист в отдел правовой и административно-кадровой работы. Заработная плата руководителей отделов — от 80 до 90 тысяч рублей, ведущих специалистов — от 50 до 60 тысяч рублей», — сообщается в объявлениях на сайте «Госслужба». Документы на конкурс от претендентов принимаются до 4 июля. Кандидаты должны иметь уровень высшего образования не ниже бакалавриата. Требования к работе по специальности и на гражданской службе не предъявляются. Ранее URA.RU сообщало, что в администрации Березовского района (ХМАО) объявлен конкурс на замещение вакантных должностей заместителя главы по четырем направлениям деятельности. Заработная плата будущих сотрудников мэрии составит от 185 до 190 тысяч рублей.

Администрация Муравленко (ЯНАО) объявила конкурс на замещение четырех вакантных мест в управление по физической культуре и спорту. Согласно информации на портале «Госслужба», заработная плата сотрудников будет составлять от 50 до 90 тысяч рублей. «Открыты вакансии на должности: начальник и ведущий специалист организационно-методического отдела, а также начальник и ведущий специалист в отдел правовой и административно-кадровой работы. Заработная плата руководителей отделов — от 80 до 90 тысяч рублей, ведущих специалистов — от 50 до 60 тысяч рублей», — сообщается в объявлениях на сайте «Госслужба». Документы на конкурс от претендентов принимаются до 4 июля. Кандидаты должны иметь уровень высшего образования не ниже бакалавриата. Требования к работе по специальности и на гражданской службе не предъявляются. Ранее URA.RU сообщало, что в администрации Березовского района (ХМАО) объявлен конкурс на замещение вакантных должностей заместителя главы по четырем направлениям деятельности. Заработная плата будущих сотрудников мэрии составит от 185 до 190 тысяч рублей.