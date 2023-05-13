В мэрию района ХМАО требуются сотрудники

В администрацию Березовского района ХМАО требуются заместители главы

14 мая 2023 в 04:06 Размер текста - 17 +

Кандидат должен иметь опыт работы на государственной службе не менее четырех лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В администрации Березовского района (ХМАО) объявлены конкурсы на замещение вакантных должностей замглавы по четырем направлениям деятельности. Заработная плата будущих сотрудников мэрии составит от 185 до 190 тысяч рублей, сообщается на портале «Госслужба». «Открыты вакансии на должности первых заместителей главы района по вопросам: в области ЖКХ, малочисленных народов севера; формировании и реализации единой финансовой и бюджетной политики. А также по транспортным вопросам, архитектуры и градостроительства; по социальным вопросам. Документы на конкурс принимаются с 11 по 30 мая. Заработная плата составит от 185 000 до 190 000 рублей», — указано на сайте «Госслужба». Кандидат должен иметь уровень высшего образования не ниже бакалавриата и проработать не менее четырех лет по специальности, а также четыре года занимать должности на государственной службе. Соискатель должен знать основные законы и нормативный акты, обладать умением оперативно принимать и реализовывать управленческие решения. Ранее URA.RU сообщало о том, что в мэрии Березовского района (ХМАО) был объявлен конкурс на замещение должности первого заместителя главы муниципалитета. Будущему сотруднику мэрии обещают заработную плату до 203 тысяч рублей.

В администрации Березовского района (ХМАО) объявлены конкурсы на замещение вакантных должностей замглавы по четырем направлениям деятельности. Заработная плата будущих сотрудников мэрии составит от 185 до 190 тысяч рублей, сообщается на портале «Госслужба». «Открыты вакансии на должности первых заместителей главы района по вопросам: в области ЖКХ, малочисленных народов севера; формировании и реализации единой финансовой и бюджетной политики. А также по транспортным вопросам, архитектуры и градостроительства; по социальным вопросам. Документы на конкурс принимаются с 11 по 30 мая. Заработная плата составит от 185 000 до 190 000 рублей», — указано на сайте «Госслужба». Кандидат должен иметь уровень высшего образования не ниже бакалавриата и проработать не менее четырех лет по специальности, а также четыре года занимать должности на государственной службе. Соискатель должен знать основные законы и нормативный акты, обладать умением оперативно принимать и реализовывать управленческие решения. Ранее URA.RU сообщало о том, что в мэрии Березовского района (ХМАО) был объявлен конкурс на замещение должности первого заместителя главы муниципалитета. Будущему сотруднику мэрии обещают заработную плату до 203 тысяч рублей.