26 июня 2023

В Пермском крае умерла заслуженный врач РФ

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Православная Пасха в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, свечи, крест, пасха, прихожане, служба, религия, православие
Прощание с врачом пройдет 28 июня в Перми Фото:

В Пермском крае скончалась заслуженный врач РФ Нина Ногина. Большую часть карьеры она проработала заместителем главного врача городской больницы №7 в Перми, сообщает telegarm-канал краевого минздрава.

«Вчера, 26 июня 2023 года, на 83-ем году жизни ушла Нина Васильевна Ногина — заслуженный врач Российской федерации, большую часть своей профессиональной деятельности проработавшая заместителем главного врача ГКБ №7», — сообщает пресс-служба ведомства. Прощание с Ногиной пройдет 28 июня в Перми с 11:00 до 12:00.

До прихода в больницу Ногина в 1992 году Ногина работала на кафедре Пермского мединститута усовершенствования врачей. Коллеги вспоминают ее, как очень умного, незаурядного и высокопрофессионального специалиста. Нина Ногина организовала школу молодого терапевта, обучала молодых врачей и разбирала все гематологические случаи в больнице. Также специалист участвовала в организации научно-практических конференций и постоянно помогала своим сотрудникам в повышении квалификации. Коллеги отмечают, что Ногина всегда была уважаемым и авторитетным человеком в рабочем коллективе.

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В Пермском крае скончалась заслуженный врач РФ Нина Ногина. Большую часть карьеры она проработала заместителем главного врача городской больницы №7 в Перми, сообщает telegarm-канал краевого минздрава. «Вчера, 26 июня 2023 года, на 83-ем году жизни ушла Нина Васильевна Ногина — заслуженный врач Российской федерации, большую часть своей профессиональной деятельности проработавшая заместителем главного врача ГКБ №7», — сообщает пресс-служба ведомства. Прощание с Ногиной пройдет 28 июня в Перми с 11:00 до 12:00. До прихода в больницу Ногина в 1992 году Ногина работала на кафедре Пермского мединститута усовершенствования врачей. Коллеги вспоминают ее, как очень умного, незаурядного и высокопрофессионального специалиста. Нина Ногина организовала школу молодого терапевта, обучала молодых врачей и разбирала все гематологические случаи в больнице. Также специалист участвовала в организации научно-практических конференций и постоянно помогала своим сотрудникам в повышении квалификации. Коллеги отмечают, что Ногина всегда была уважаемым и авторитетным человеком в рабочем коллективе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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