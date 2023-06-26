В Пермском крае умерла заслуженный врач РФ

27 июня 2023 в 15:17 Размер текста - 17 +

Прощание с врачом пройдет 28 июня в Перми Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Пермском крае скончалась заслуженный врач РФ Нина Ногина. Большую часть карьеры она проработала заместителем главного врача городской больницы №7 в Перми, сообщает telegarm-канал краевого минздрава. «Вчера, 26 июня 2023 года, на 83-ем году жизни ушла Нина Васильевна Ногина — заслуженный врач Российской федерации, большую часть своей профессиональной деятельности проработавшая заместителем главного врача ГКБ №7», — сообщает пресс-служба ведомства. Прощание с Ногиной пройдет 28 июня в Перми с 11:00 до 12:00. До прихода в больницу Ногина в 1992 году Ногина работала на кафедре Пермского мединститута усовершенствования врачей. Коллеги вспоминают ее, как очень умного, незаурядного и высокопрофессионального специалиста. Нина Ногина организовала школу молодого терапевта, обучала молодых врачей и разбирала все гематологические случаи в больнице. Также специалист участвовала в организации научно-практических конференций и постоянно помогала своим сотрудникам в повышении квалификации. Коллеги отмечают, что Ногина всегда была уважаемым и авторитетным человеком в рабочем коллективе.

В Пермском крае скончалась заслуженный врач РФ Нина Ногина. Большую часть карьеры она проработала заместителем главного врача городской больницы №7 в Перми, сообщает telegarm-канал краевого минздрава. «Вчера, 26 июня 2023 года, на 83-ем году жизни ушла Нина Васильевна Ногина — заслуженный врач Российской федерации, большую часть своей профессиональной деятельности проработавшая заместителем главного врача ГКБ №7», — сообщает пресс-служба ведомства. Прощание с Ногиной пройдет 28 июня в Перми с 11:00 до 12:00. До прихода в больницу Ногина в 1992 году Ногина работала на кафедре Пермского мединститута усовершенствования врачей. Коллеги вспоминают ее, как очень умного, незаурядного и высокопрофессионального специалиста. Нина Ногина организовала школу молодого терапевта, обучала молодых врачей и разбирала все гематологические случаи в больнице. Также специалист участвовала в организации научно-практических конференций и постоянно помогала своим сотрудникам в повышении квалификации. Коллеги отмечают, что Ногина всегда была уважаемым и авторитетным человеком в рабочем коллективе.