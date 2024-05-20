Начальнику ИК-37 Илье Асламову не удалось выйти из СИЗО

Пермский краевой суд оставил без изменения меру присечения бывшему начальнику ИК-37 Илье Асламову. Его жалобу на продление ареста в СИЗО рассматривали на заседании 20 мая.
«Пермский краевой суд отказал бывшему начальнику исправительной колонии №37 строгого режима Илье Асламову в удовлетворении жалобы на продление ареста в СИЗО. Адвокаты обвиняемого во взятках просили суд назначить не связанную с лишением свободы меру пресечения: домашний арест, залог или ограничение определенных действий», — пишет Properm со ссылкой на пресс-службу суда.
Уточняется, что суд продлил Асламову арест до 17 июля, пока идет расследование. Ранее URA.RU рассказало, что бывшего начальника ИК-37 задержали 18 марта 2024 года. Его обвинили в попытке получения взятки в особо крупном размере. Предприниматель Олег Попов, который передавал деньги, также задержан и находится в СИЗО.
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