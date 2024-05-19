Экономика РИАН: чтобы половина пермяков получала по 100 000 рублей, нужно менее семи лет 20 мая 2024 в 03:26 Размер текста - 17 + По 100 000 рублей ежемесячно будут выплачивать 75% жителям края через 10,4 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Потребуется менее семи лет, чтобы зарплаты половины населения Пермского края выросли до 100 000 рублей и выше. На это указывают данные исследования, опубликованные на сайте РИА Новости. «Более 50% населения Прикамья будут получать по 100 тысяч рублей и более через 6,8 года», — написано в отчете. Через 3,5 года четверть пермяков вплотную приблизится к этому уровню, считают аналитики. У жителей ЯМАО зарплаты до 100 000 рублей вырастут через полгода. Население Дагестана, Чечни и Ингушетии приблизится к обозначенному уровню заработка через 13, 16 и 18 лет соответственно. При анализе были учтены покупательская способность и темп роста зарплат за последние пять лет. В общероссийском рейтинге Пермский край находится на 22-й позиции. По данным платформы Headhunter, в регионе произошел резкий рост заработных плат. За прошедший год увеличение составило 37%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Потребуется менее семи лет, чтобы зарплаты половины населения Пермского края выросли до 100 000 рублей и выше. На это указывают данные исследования, опубликованные на сайте РИА Новости. «Более 50% населения Прикамья будут получать по 100 тысяч рублей и более через 6,8 года», — написано в отчете. Через 3,5 года четверть пермяков вплотную приблизится к этому уровню, считают аналитики. У жителей ЯМАО зарплаты до 100 000 рублей вырастут через полгода. Население Дагестана, Чечни и Ингушетии приблизится к обозначенному уровню заработка через 13, 16 и 18 лет соответственно. При анализе были учтены покупательская способность и темп роста зарплат за последние пять лет. В общероссийском рейтинге Пермский край находится на 22-й позиции. По данным платформы Headhunter, в регионе произошел резкий рост заработных плат. За прошедший год увеличение составило 37%. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям