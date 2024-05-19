19 мая 2024

В пермском городе умер бывший глава самоуправления

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание состоится 22 мая
Прощание состоится 22 мая Фото:

В Березниках (Пермский край) умер бывший глава городского самоуправления Александр Мошкин. Об этом сообщили в городской администрации.

«7 мая 2024 года скончался Мошкин Александр Николаевич. Много лет отдавший развитию нашего города. В прошлом – глава местного самоуправления», — сказано в сообщении.

Александр Мошкин 19 апреля 2024 года отметил свое 70-летие. Он родился в поселке Кусья Горнозаводского района. В 1971 году окончил школу в Соликамске. Затем в 1976 году получил диплом Пермского политехнического института по курсу «Технология неорганических веществ» и устроился на завод. Позже он работал в партийных органах, а с марта 1994 года возглавил местное самоуправление города Березники. Прощание с Александром Мошкиным состоится в 11:00 22 мая по адресу: г. Березники, улица Мамина Сибиряка, 1б.

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В Березниках (Пермский край) умер бывший глава городского самоуправления Александр Мошкин. Об этом сообщили в городской администрации. «7 мая 2024 года скончался Мошкин Александр Николаевич. Много лет отдавший развитию нашего города. В прошлом – глава местного самоуправления», — сказано в сообщении. Александр Мошкин 19 апреля 2024 года отметил свое 70-летие. Он родился в поселке Кусья Горнозаводского района. В 1971 году окончил школу в Соликамске. Затем в 1976 году получил диплом Пермского политехнического института по курсу «Технология неорганических веществ» и устроился на завод. Позже он работал в партийных органах, а с марта 1994 года возглавил местное самоуправление города Березники. Прощание с Александром Мошкиным состоится в 11:00 22 мая по адресу: г. Березники, улица Мамина Сибиряка, 1б.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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