В пермском городе умер бывший глава самоуправления

В Березниках (Пермский край) умер бывший глава городского самоуправления Александр Мошкин. Об этом сообщили в городской администрации.
«7 мая 2024 года скончался Мошкин Александр Николаевич. Много лет отдавший развитию нашего города. В прошлом – глава местного самоуправления», — сказано в сообщении.
Александр Мошкин 19 апреля 2024 года отметил свое 70-летие. Он родился в поселке Кусья Горнозаводского района. В 1971 году окончил школу в Соликамске. Затем в 1976 году получил диплом Пермского политехнического института по курсу «Технология неорганических веществ» и устроился на завод. Позже он работал в партийных органах, а с марта 1994 года возглавил местное самоуправление города Березники. Прощание с Александром Мошкиным состоится в 11:00 22 мая по адресу: г. Березники, улица Мамина Сибиряка, 1б.
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