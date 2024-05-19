Пуля попала в окно квартиры, где живет женщина
В Соликамске неизвестный расстрелял окно квартиры жилого дома из пневматического оружия. Фотографию последствий хозяйка квартиры Марина Сунгатуллина опубликовала в сообществе «Подслушано Соликамск» в соцсети «ВКонтакте».
«Выстрелили ночью в окно из пневматики. Ужас! И это на Клестовке», — написала пермячка. В комментариях к посту горожане сообщили, что это не первый подобный случай.
Женщина сообщила, что обратилась к участковому полиции, но в ответ услышала, что никто не будет «пульку искать». URA.RU направило запрос в пресс-службу краевого ГУ МВД.
Сейчас у женщины в окне дыра
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