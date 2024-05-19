19 мая 2024

В Соликамске неизвестный расстрелял окно квартиры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пуля попала в окно квартиры, где живет женщина
Пуля попала в окно квартиры, где живет женщина Фото:

В Соликамске неизвестный расстрелял окно квартиры жилого дома из пневматического оружия. Фотографию последствий хозяйка квартиры Марина Сунгатуллина опубликовала в сообществе «Подслушано Соликамск» в соцсети «ВКонтакте».

«Выстрелили ночью в окно из пневматики. Ужас! И это на Клестовке», — написала пермячка. В комментариях к посту горожане сообщили, что это не первый подобный случай.

Женщина сообщила, что обратилась к участковому полиции, но в ответ услышала, что никто не будет «пульку искать». URA.RU направило запрос в пресс-службу краевого ГУ МВД.

Сейчас у женщины в окне дыра
Сейчас у женщины в окне дыра
Фото:

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В Соликамске неизвестный расстрелял окно квартиры жилого дома из пневматического оружия. Фотографию последствий хозяйка квартиры Марина Сунгатуллина опубликовала в сообществе «Подслушано Соликамск» в соцсети «ВКонтакте». «Выстрелили ночью в окно из пневматики. Ужас! И это на Клестовке», — написала пермячка. В комментариях к посту горожане сообщили, что это не первый подобный случай. Женщина сообщила, что обратилась к участковому полиции, но в ответ услышала, что никто не будет «пульку искать». URA.RU направило запрос в пресс-службу краевого ГУ МВД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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