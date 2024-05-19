19 мая 2024
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17 мая 2024

Пермские мусульмане совершили паломническую поездку в Великий Болгар. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Казань, мечеть, кул-шариф
Мечеть Кул-Шариф является одной из главных достопримечательностей Казани Фото:

Экскурсионные группы из Прикамья отправились в Татарстан, чтобы совершить традиционное паломничество в Болгар. Поездку организовало Духовное управление мусульман Пермского края, передает муфтият региона.

«В этом году из Прикамья в Болгар выехали три больших комфортабельных автобуса, у каждого своя экскурсионная программа. Верующие посетили в Казани Старотатарскую слободу, исторические мечети, Казанский Кремль и его жемчужину — мечеть Кулшариф. На следующий день рано утром они выехали в город Болгар для участия в традиционном Изге Болгар Жиены», — написано на странице управления в соцсети «ВКонтакте».

В Казани с 15 по 19 мая проходил XV Международный экономический форум «Россия — Исламский Мир: KazanForum». Основной площадкой проведения события стал выставочный центра «Казань Экспо».

https://vk.com/feed?w=wall345505368_2220
Из региона в Казань отправились три автобуса
https://vk.com/feed?w=wall345505368_2220
В столицу Татарстана мусульмане из Прикамья приехали 18 мая

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Экскурсионные группы из Прикамья отправились в Татарстан, чтобы совершить традиционное паломничество в Болгар. Поездку организовало Духовное управление мусульман Пермского края, передает муфтият региона. «В этом году из Прикамья в Болгар выехали три больших комфортабельных автобуса, у каждого своя экскурсионная программа. Верующие посетили в Казани Старотатарскую слободу, исторические мечети, Казанский Кремль и его жемчужину — мечеть Кулшариф. На следующий день рано утром они выехали в город Болгар для участия в традиционном Изге Болгар Жиены», — написано на странице управления в соцсети «ВКонтакте». В Казани с 15 по 19 мая проходил XV Международный экономический форум «Россия — Исламский Мир: KazanForum». Основной площадкой проведения события стал выставочный центра «Казань Экспо».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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