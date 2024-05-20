На месте столкновения фур произошел пожар
На Краснокамской объездной автодороге (Пермский край) столкнулись два грузовых автомобиля. В результате аварии фуры загорелись. Видео ДТП прислал URA.RU очевидец Александр.
«Фуры ехали в одном направлении. Видимо, одна из них пошла на обгон, но не смогла завершить маневр и въехала в другую», — рассказал Александр URA.RU.
Он добавил, что на место происшествия приехала служба скорой медицинской помощи и реанимация. URA.RU направило запрос в УГИБДД Пермского края. Ответ на него ожидается.
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