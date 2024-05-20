В Пермском крае столкнулись и загорелись фуры. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте столкновения фур произошел пожар
На месте столкновения фур произошел пожар Фото:

На Краснокамской объездной автодороге (Пермский край) столкнулись два грузовых автомобиля. В результате аварии фуры загорелись. Видео ДТП прислал URA.RU очевидец Александр.

«Фуры ехали в одном направлении. Видимо, одна из них пошла на обгон, но не смогла завершить маневр и въехала в другую», — рассказал Александр URA.RU.

Он добавил, что на место происшествия приехала служба скорой медицинской помощи и реанимация. URA.RU направило запрос в УГИБДД Пермского края. Ответ на него ожидается.

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На Краснокамской объездной автодороге (Пермский край) столкнулись два грузовых автомобиля. В результате аварии фуры загорелись. Видео ДТП прислал URA.RU очевидец Александр. «Фуры ехали в одном направлении. Видимо, одна из них пошла на обгон, но не смогла завершить маневр и въехала в другую», — рассказал Александр URA.RU. Он добавил, что на место происшествия приехала служба скорой медицинской помощи и реанимация. URA.RU направило запрос в УГИБДД Пермского края. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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