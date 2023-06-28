Генпрокуратура признала нежелательной «Новую газету Европа»

Генпрокуратура приняла решение о признании газеты нежелательной в РФ
Новостное агентство «Новая газета Европа» признана нежелательной в России. Такое решение принято Генпрокуратурой РФ.
«Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной организации BDR Novaja Gazeta-Europe», — говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ. Других подробностей не приведено. Организация основана латвийским журналистом Кириллом Мартыновым (признан иноагентом на территории РФ)
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