Полпред Якушев оценил вклад тобольского завода в развитии туризма в регионе

Полпред Якушев: завод «ЗапСибНефтехим» является примером по развитию промышленного туризма

Владимир Якушев отметил, что в регионе необходимо активно развивать промышленный туризм Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Полпред Владимир Якушев в рамках рабочей поездки в Тобольск (Тюменская область) и встречи с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым отметил вклад завода «ЗапСибНефтехим» в развитии промышленного туризма в регионе. Об URA.RU сообщили в пресс-службе уральского полпредства.

«Точкой роста для реализации туристического потенциала в регионе является развитие промышленного туризма. Этой темой сейчас активно занимается предприятие „ЗапСибНефтехим“. Весной оно вошло во Всероссийский проект по развитию промышленного туризма, реализацией которого занимается Агентство стратегических инициатив при поддержке Минпромторга», — приводит пресс-служба слова Владимира Якушева.

На предприятии организована экскурсия «Путешествие в мир нефтехимии», которая включена в общероссийский онлайн-путеводитель «Все на завод». По словам полпреда, такие экскурсии дают горожанам представление о промышленных возможностях регионов, а также призваны привлекать молодых специалистов.

Министр Решетников прибыл в Тюменскую область 30 июня. В рамках своего визита глава Минэкономразвития оценил работу первого вип-отеля в Тобольске.