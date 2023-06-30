Махонин раскрыл преимущества новой больницы, где будут лечить зубы и женские болезни

Махонин: в новой больнице в Полазне пациенты получат медпомощь от стоматологии до женской консультации

Пермский губернатор раскрыл преимущества новой поликлиники в Полазне Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин раскрыл преимущества нового больничного комплекса в Полазне, в котором пациентам окажут разные виды медпомощи — от женской консультации до услуг стоматологов. Об этом политик написал в своем telegram-канале.

«Пообщался с полазненцами — все отмечают масштабы корпуса и удобство получения всех видов помощи в одном месте. Здесь разместились взрослая и детская поликлиники с дневным и круглосуточным стационарами, женская консультация, стоматология, хирургическое отделение с оперблоком», — рассказал Махонин в посте.

По словам пермского губернатора, в новой больнице будет комфортно всем — врачам и пациентам. Махонин подчеркнул, что поликлиника оборудована лифтами и уличными подъемниками для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В поликлинике Полазны смогут получать медпомощь, как отметил глава Прикамья, жители со всего округа. «В летнее время количество пациентов только увеличивается, в живописные окрестности приезжает много дачников и отдыхающих — в помощи никому не откажут, штат больницы укомплектован врачами», — пояснил Махонин в посте.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал в своем telegram-канале о прогрессе в строительстве новой краевой инфекционной больницы. Политик подчеркнул, что за девять месяцев работы удалось полностью возвести каркас лечебного корпуса.