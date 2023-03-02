02 марта 2023

Махонин показал прогресс строительства пермской инфекционной больницы. Видео

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9-е заседание законодательного собрания Пермского края. Пермь, махонин дмитрий
Махонин сообщил, что уже возведен каркас лечебного корпуса больницы Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о прогрессе строительства новой краевой инфекционной больницы. За девять месяцев работы удалось полностью возвести каркас лечебного корпуса, написал глава региона в своем telegram-канале.

«В административно-хозяйственном корпусе строительные работы выполнены на 97%. Остается смонтировать крупное технологическое оборудование. За девять месяцев полностью возведен каркас лечебного корпуса площадью 28 тысяч квадратных метров» — написал глава. Строительством занимается «ЖБК-Строй».

На данный момент на объекте ведется остекление и кладка стен на всех этажах. Строительство идет по графику. Инфекционная больница является одним из проектов 300-летнего юбилея Перми. Ранее правительство РФ выделило на возведение объекта 1 млрд рублей после визита в регион премьер-министра Михаила Мишустина.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о прогрессе строительства новой краевой инфекционной больницы. За девять месяцев работы удалось полностью возвести каркас лечебного корпуса, написал глава региона в своем telegram-канале. «В административно-хозяйственном корпусе строительные работы выполнены на 97%. Остается смонтировать крупное технологическое оборудование. За девять месяцев полностью возведен каркас лечебного корпуса площадью 28 тысяч квадратных метров» — написал глава. Строительством занимается «ЖБК-Строй». На данный момент на объекте ведется остекление и кладка стен на всех этажах. Строительство идет по графику. Инфекционная больница является одним из проектов 300-летнего юбилея Перми. Ранее правительство РФ выделило на возведение объекта 1 млрд рублей после визита в регион премьер-министра Михаила Мишустина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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