Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о прогрессе строительства новой краевой инфекционной больницы. За девять месяцев работы удалось полностью возвести каркас лечебного корпуса, написал глава региона в своем telegram-канале.
«В административно-хозяйственном корпусе строительные работы выполнены на 97%. Остается смонтировать крупное технологическое оборудование. За девять месяцев полностью возведен каркас лечебного корпуса площадью 28 тысяч квадратных метров» — написал глава. Строительством занимается «ЖБК-Строй».
На данный момент на объекте ведется остекление и кладка стен на всех этажах. Строительство идет по графику. Инфекционная больница является одним из проектов 300-летнего юбилея Перми. Ранее правительство РФ выделило на возведение объекта 1 млрд рублей после визита в регион премьер-министра Михаила Мишустина.
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