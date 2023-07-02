Работы по благоустройству планируют завершить в конце сентября
В Челябинске на Карла Маркса от пешеходной улицы Кирова до Цвиллинга сменят тротуары, выложат газон и посадят кустарники. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«При благоустройстве участка улицы Карла Маркса от „Кировки“ до Цвиллинга обустроят тротуары, двухметровый газон с посадкой кустарников и наружное освещение по центру разделительной полосы. Будут использованы три вида плитки, гранитные брусчатка и бордюры», — уточнили в мэрии.
На участке установят антипарковочные столбики с деревянными сиденьями и урны. Деревья оградят решетками. Работы планируют завершить в конце сентября.
На улице планируют поменять брусчатку, бордюры и плитку
На территории посадят кустарники, а деревья оградят приствольной решеткой
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