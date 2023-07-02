02 июля 2023

В центре Челябинска сменят тротуар рядом с пешеходной улицей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка Натальи Котовой по объектам строительства городской среды Курчатовского района. Челябинск, благоустройство города, тротуар из гальки
Работы по благоустройству планируют завершить в конце сентября Фото:

В Челябинске на Карла Маркса от пешеходной улицы Кирова до Цвиллинга сменят тротуары, выложат газон и посадят кустарники. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«При благоустройстве участка улицы Карла Маркса от „Кировки“ до Цвиллинга обустроят тротуары, двухметровый газон с посадкой кустарников и наружное освещение по центру разделительной полосы. Будут использованы три вида плитки, гранитные брусчатка и бордюры», — уточнили в мэрии.

На участке установят антипарковочные столбики с деревянными сиденьями и урны. Деревья оградят решетками. Работы планируют завершить в конце сентября.

На улице планируют поменять брусчатку, бордюры и плитку
На улице планируют поменять брусчатку, бордюры и плитку
На территории посадят кустарники, а деревья оградят приствольной решеткой
На территории посадят кустарники, а деревья оградят приствольной решеткой

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске на Карла Маркса от пешеходной улицы Кирова до Цвиллинга сменят тротуары, выложат газон и посадят кустарники. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «При благоустройстве участка улицы Карла Маркса от „Кировки“ до Цвиллинга обустроят тротуары, двухметровый газон с посадкой кустарников и наружное освещение по центру разделительной полосы. Будут использованы три вида плитки, гранитные брусчатка и бордюры», — уточнили в мэрии. На участке установят антипарковочные столбики с деревянными сиденьями и урны. Деревья оградят решетками. Работы планируют завершить в конце сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...