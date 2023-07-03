Зампрокурора Перми стала замминистра регионального правительства

Заместителем министра тарифного регулирования Пермского края назначена бывший зампрокурора Перми Бабкина
© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, портфель, должность, кресло, назначение
Зампрокурора получила портфель в кабмине Фото:

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Заместителем министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края назначена Анна Бабкина. Ранее она много лет работала в прокуратуре Перми на должности заместителя прокурора, сообщили в минтарифов. «Заместителем министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края назначена Анна Бабкина. Новый заместитель министра более 20 лет проработала в прокуратуре города Перми в должности заместителя прокурора», — сообщается на сайте министерства. Бабкина на новом посту будет курировать вопросы топливно-энергетического комплекса. У нее два высших образования: экономическое и юридическое. Как отмечают в минтарифов, она обладает высокими компетенциями в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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