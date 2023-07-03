Зампрокурора Перми стала замминистра регионального правительства

Заместителем министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края назначена Анна Бабкина. Ранее она много лет работала в прокуратуре Перми на должности заместителя прокурора, сообщили в минтарифов. «Заместителем министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края назначена Анна Бабкина. Новый заместитель министра более 20 лет проработала в прокуратуре города Перми в должности заместителя прокурора», — сообщается на сайте министерства. Бабкина на новом посту будет курировать вопросы топливно-энергетического комплекса. У нее два высших образования: экономическое и юридическое. Как отмечают в минтарифов, она обладает высокими компетенциями в сфере жилищно-коммунального хозяйства.