04 июля 2023

У уральских туристов вырос спрос на авиабилеты на Мальдивы и Таиланд

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Шереметьево, терминал "B". Москва, аэропорт, аэрофлот, аэродром, шереметьево, отдых, самолет, туризм, путешествие, терминал B, перелет, терминал б
Билеты на Мальдивы начали пользоваться спросом среди уральцев Фото:

Летом 2023 года среди жителей Урала вырос спрос на перелеты на Мальдивы и Таиланд. Об этом рассказала член правления Уральской ассоциации туризма Ольга Коршун.

«Из Екатеринбурга достаточно большая полетная программа. Популярностью летом пользуются Мальдивы, которые бьют рекорды уже не первый год. Также в этом году появился уникальный рейс в Таиланд», — сказала Ольга Коршун в ходе пресс-конференции ТАСС.

Что касается стран СНГ, то в 2023 году большой популярностью пользуются рейсы в Армению, Иссык-Куль и Казахстан. «В последнее время из путешествий по России жители Урала выбирают Камчатку», — добавила член правления Уральской ассоциации туризма.

Ранее URA.RU писало, что екатеринбуржцы предпочитают ездить отдыхать на время отпусков в Сочи и Санкт-Петербург. Около 91% поездок приходятся на Россию.

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Летом 2023 года среди жителей Урала вырос спрос на перелеты на Мальдивы и Таиланд. Об этом рассказала член правления Уральской ассоциации туризма Ольга Коршун. «Из Екатеринбурга достаточно большая полетная программа. Популярностью летом пользуются Мальдивы, которые бьют рекорды уже не первый год. Также в этом году появился уникальный рейс в Таиланд», — сказала Ольга Коршун в ходе пресс-конференции ТАСС. Что касается стран СНГ, то в 2023 году большой популярностью пользуются рейсы в Армению, Иссык-Куль и Казахстан. «В последнее время из путешествий по России жители Урала выбирают Камчатку», — добавила член правления Уральской ассоциации туризма. Ранее URA.RU писало, что екатеринбуржцы предпочитают ездить отдыхать на время отпусков в Сочи и Санкт-Петербург. Около 91% поездок приходятся на Россию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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