У уральских туристов вырос спрос на авиабилеты на Мальдивы и Таиланд

05 июля 2023 в 12:13 Размер текста - 17 +

Билеты на Мальдивы начали пользоваться спросом среди уральцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Летом 2023 года среди жителей Урала вырос спрос на перелеты на Мальдивы и Таиланд. Об этом рассказала член правления Уральской ассоциации туризма Ольга Коршун. «Из Екатеринбурга достаточно большая полетная программа. Популярностью летом пользуются Мальдивы, которые бьют рекорды уже не первый год. Также в этом году появился уникальный рейс в Таиланд», — сказала Ольга Коршун в ходе пресс-конференции ТАСС. Что касается стран СНГ, то в 2023 году большой популярностью пользуются рейсы в Армению, Иссык-Куль и Казахстан. «В последнее время из путешествий по России жители Урала выбирают Камчатку», — добавила член правления Уральской ассоциации туризма. Ранее URA.RU писало, что екатеринбуржцы предпочитают ездить отдыхать на время отпусков в Сочи и Санкт-Петербург. Около 91% поездок приходятся на Россию.

Летом 2023 года среди жителей Урала вырос спрос на перелеты на Мальдивы и Таиланд. Об этом рассказала член правления Уральской ассоциации туризма Ольга Коршун. «Из Екатеринбурга достаточно большая полетная программа. Популярностью летом пользуются Мальдивы, которые бьют рекорды уже не первый год. Также в этом году появился уникальный рейс в Таиланд», — сказала Ольга Коршун в ходе пресс-конференции ТАСС. Что касается стран СНГ, то в 2023 году большой популярностью пользуются рейсы в Армению, Иссык-Куль и Казахстан. «В последнее время из путешествий по России жители Урала выбирают Камчатку», — добавила член правления Уральской ассоциации туризма. Ранее URA.RU писало, что екатеринбуржцы предпочитают ездить отдыхать на время отпусков в Сочи и Санкт-Петербург. Около 91% поездок приходятся на Россию.