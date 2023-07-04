04 июля 2023

Суд отказал уральскому сотовому оператору «Мотив» в иске против корпорации Ericsson

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Ericsson из-за санкций перестала исполнять свои обязанности перед «Мотивом» Фото:

Суд не стал принимать иск уральского сотового оператора «Мотив» к корпорации Ericsson. Информация об этом содержится в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

«Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.В. Ермоленко, ознакомившись с исковым заявлением „Екатеринург-2000“ к Ericsson AB запретить продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже», — говорится в документе. Предметом спора стал договор между компаниям, но он был прекращен в одностороннем порядке со стороны Ericsson из-за санкций.

Ранее стало известно, что «Мотив» подал в суд на «Эрикссон корпорацию». Рассмотрение дела назначили на 4 июля. Договор с Ericsson компания с Урала заключила в 2019 году, а уже в 2020 реализовала тестовый совместный проект сети 5G.

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Суд не стал принимать иск уральского сотового оператора «Мотив» к корпорации Ericsson. Информация об этом содержится в картотеке Арбитражного суда Свердловской области. «Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.В. Ермоленко, ознакомившись с исковым заявлением „Екатеринург-2000“ к Ericsson AB запретить продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже», — говорится в документе. Предметом спора стал договор между компаниям, но он был прекращен в одностороннем порядке со стороны Ericsson из-за санкций. Ранее стало известно, что «Мотив» подал в суд на «Эрикссон корпорацию». Рассмотрение дела назначили на 4 июля. Договор с Ericsson компания с Урала заключила в 2019 году, а уже в 2020 реализовала тестовый совместный проект сети 5G.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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