Суд отказал уральскому сотовому оператору «Мотив» в иске против корпорации Ericsson

Суд не стал принимать иск уральского сотового оператора «Мотив» к корпорации Ericsson. Информация об этом содержится в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.
«Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.В. Ермоленко, ознакомившись с исковым заявлением „Екатеринург-2000“ к Ericsson AB запретить продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже», — говорится в документе. Предметом спора стал договор между компаниям, но он был прекращен в одностороннем порядке со стороны Ericsson из-за санкций.
Ранее стало известно, что «Мотив» подал в суд на «Эрикссон корпорацию». Рассмотрение дела назначили на 4 июля. Договор с Ericsson компания с Урала заключила в 2019 году, а уже в 2020 реализовала тестовый совместный проект сети 5G.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.