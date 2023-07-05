Счетная палата нашла в бюджете РФ миллиарды рублей неизвестного происхождения

06 июля 2023 в 03:10 Размер текста - 17 +

За минувший год в бюджет поступило 245 видов доходов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В государственную казну РФ в 2022 году поступили деньги неизвестного происхождения на сумму в 17,3 миллиарда рублей. Данные об этом передают журналисты из доклада Счетной палаты (СП) об исполнении бюджета в Минфине. «За минувший год в бюджет поступило 245 видов доходов, которые не были учтены в прогнозе. Исключением стали доходы, полученные за рубежом. Еще в список неучтенных средств вошли платежи по НДФЛ с суммы выше 5 миллионов рублей. Они смогли принесли бюджету 10 миллиардов рублей. Также доходы пополнились при помощи акциза на жидкую сталь в 4,9 миллиарда рублей и возврата остатков трансфертов прошлых лет из внебюджетных фондов 3,7 миллиарда рублей», — сообщают данные журналисты «Известия». Как пишет газета, Минфин изучил все виды и принадлежности средств. В итоге общая сумма достигла 879,1 миллиона рублей, в том числе по невыясненным платежам — в размере 21,2 миллиона рублей. Также, исходя из доклада, в 2022 году объем доходов составил 99,3 миллиарда рублей — 23,4% от плана. Ранее URA.RU писало, что Счетная палата сообщила о гигантском дефиците бюджета РФ. Так, в первом квартале 2023 года он достиг 2,402 трлн рублей. При этом доходная часть составляет — 5,678 трлн рублей, расходная — 8,08 трлн рублей. Однако Путин сообщил о восстановлении российской экономики. На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным он заявил о том, что результаты намного лучше прогнозов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В государственную казну РФ в 2022 году поступили деньги неизвестного происхождения на сумму в 17,3 миллиарда рублей. Данные об этом передают журналисты из доклада Счетной палаты (СП) об исполнении бюджета в Минфине. «За минувший год в бюджет поступило 245 видов доходов, которые не были учтены в прогнозе. Исключением стали доходы, полученные за рубежом. Еще в список неучтенных средств вошли платежи по НДФЛ с суммы выше 5 миллионов рублей. Они смогли принесли бюджету 10 миллиардов рублей. Также доходы пополнились при помощи акциза на жидкую сталь в 4,9 миллиарда рублей и возврата остатков трансфертов прошлых лет из внебюджетных фондов 3,7 миллиарда рублей», — сообщают данные журналисты «Известия». Как пишет газета, Минфин изучил все виды и принадлежности средств. В итоге общая сумма достигла 879,1 миллиона рублей, в том числе по невыясненным платежам — в размере 21,2 миллиона рублей. Также, исходя из доклада, в 2022 году объем доходов составил 99,3 миллиарда рублей — 23,4% от плана. Ранее URA.RU писало, что Счетная палата сообщила о гигантском дефиците бюджета РФ. Так, в первом квартале 2023 года он достиг 2,402 трлн рублей. При этом доходная часть составляет — 5,678 трлн рублей, расходная — 8,08 трлн рублей. Однако Путин сообщил о восстановлении российской экономики. На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным он заявил о том, что результаты намного лучше прогнозов.