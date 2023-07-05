Как изменится система получения прав, и кому придется пересдавать экзамен

06 июля 2023 в 10:01 Размер текста - 17 +

Россияне будут пересдавать теорию для получения прав с 1 апреля 2024 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Система получения водительских прав изменится в России с 1 апреля 2024 года. Владельцы прав основны категория будут обязаны сдавать дополнительный теоретический экзамен. URA.RU приводит главные изменения в системе. Кто будет пересдавать теорию Теорию будут пересдавать владельцы прав категорий M, A, B, а также подкатегорий A1 и B1. Такие категории дают право управлять легкими типами транспортных средств. Пересдавать экзамен для каждой категории не нужно. Если одна категория открывает другие, то экзамен будет приниматься только по основной. Перед сдачей на теорию надо будет пройти медкомиссию. Водители грузовиков и автобусов будут обязаны заново отучится в автошколе, а потом сдать экзамен на теорию и практику. Такие нововведения коснутся для владельцев категорий C и D, а также подкатегорий C1, CE, C1E, D1, DE и D1E. Также с 1 апреля 2024 года для всех водителей будет запрещено открывать категорию D при стаже меньше одного года. Такие водительские права позволяют управлять автобусами различных типов. Иностранцы также будут сдавать на российские права Ранее Россия подписала Венскую конвенцию, которая вводит единые правила дорожного движения для многих стран мира. Однако на практике, правила в России и в других странах, подписавших документ, различаются. Поэтому с 1 апреля иностранцы, прежде чем управлять автомобилем, должны будут сдать на права в России. Им также надо будет пройти медкомиссию и получить справку о годности к управлению транспортным средством. Права, который получил иностранец в РФ, могут быть бессрочными. Как иностранцу в России получить права Чтобы иностранный гражданин смог получить российские права, надо будет оформить вид на жительство или иметь российский паспорт. Нововведения не коснутся жителей Белоруссии. Дипломаты и члены их семей не будут пересдавать на права. Они получат российские водительские права автоматически. Почему в России вводится новый закон о получении прав В пояснительной записке к закону следует, что за 2021 год иностранцы больше россиян попадали в ДТП. Также из-за них выросла смертность, передает РБК. Введение пересдачи теории позволит сократить число аварийных ситуаций. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Система получения водительских прав изменится в России с 1 апреля 2024 года. Владельцы прав основны категория будут обязаны сдавать дополнительный теоретический экзамен. URA.RU приводит главные изменения в системе. Теорию будут пересдавать владельцы прав категорий M, A, B, а также подкатегорий A1 и B1. Такие категории дают право управлять легкими типами транспортных средств. Пересдавать экзамен для каждой категории не нужно. Если одна категория открывает другие, то экзамен будет приниматься только по основной. Перед сдачей на теорию надо будет пройти медкомиссию. Водители грузовиков и автобусов будут обязаны заново отучится в автошколе, а потом сдать экзамен на теорию и практику. Такие нововведения коснутся для владельцев категорий C и D, а также подкатегорий C1, CE, C1E, D1, DE и D1E. Также с 1 апреля 2024 года для всех водителей будет запрещено открывать категорию D при стаже меньше одного года. Такие водительские права позволяют управлять автобусами различных типов. Ранее Россия подписала Венскую конвенцию, которая вводит единые правила дорожного движения для многих стран мира. Однако на практике, правила в России и в других странах, подписавших документ, различаются. Поэтому с 1 апреля иностранцы, прежде чем управлять автомобилем, должны будут сдать на права в России. Им также надо будет пройти медкомиссию и получить справку о годности к управлению транспортным средством. Права, который получил иностранец в РФ, могут быть бессрочными. Чтобы иностранный гражданин смог получить российские права, надо будет оформить вид на жительство или иметь российский паспорт. Нововведения не коснутся жителей Белоруссии. Дипломаты и члены их семей не будут пересдавать на права. Они получат российские водительские права автоматически. В пояснительной записке к закону следует, что за 2021 год иностранцы больше россиян попадали в ДТП. Также из-за них выросла смертность, передает РБК. Введение пересдачи теории позволит сократить число аварийных ситуаций.