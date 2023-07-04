Свердловский автоэксперт раскритиковал новую систему получения водительских прав

Свердловский автоэксперт Форманчук: новая система получения водительских прав не сократит количество ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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Управление МВД России. Пермь, водитель, экзамен, автошкола, водительские права, пдд, компьютер
Новые правила получения водительских прав не уменьшат количество ДТП, считает Форманчук Фото:

Новые правила оформления водительских прав не сократят количество аварий. Своим мнение с URA.RU поделился президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук.

«Когда иностранцы получали временный вид на жительство (ВНЖ) или гражданство РФ, то у них сразу же прекращалось действие их водительского удостоверения. Поэтому им нужно было бежать в ГАИ. Сейчас дали отсрочку в год, в этом случае есть послабление. Но депутаты говорят, что также участилось количество ДТП, и это нужно решать. Аварий увеличилось в первую очередь не с иностранцами, а в том числе и с местными, которые не знают ПДД. На количество ДТП это не повлияет», — сказал Кирилл Форманчук.

Также при получении новых водительских прав в России придется пройти заново экзамен по теории. «Раньше такого не было. Правильно, что ввели теорию, так как у нас часто меняются дорожные правила», — отметил собеседник агентства.

С 1 апреля 2024 года в России изменится система получения водительских прав. Изменения затронут порядок обмена иностранных водительских прав на российские: документ нужно будет получить не позже, чем через год после получения ВНЖ или гражданства РФ.

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Новые правила оформления водительских прав не сократят количество аварий. Своим мнение с URA.RU поделился президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук. «Когда иностранцы получали временный вид на жительство (ВНЖ) или гражданство РФ, то у них сразу же прекращалось действие их водительского удостоверения. Поэтому им нужно было бежать в ГАИ. Сейчас дали отсрочку в год, в этом случае есть послабление. Но депутаты говорят, что также участилось количество ДТП, и это нужно решать. Аварий увеличилось в первую очередь не с иностранцами, а в том числе и с местными, которые не знают ПДД. На количество ДТП это не повлияет», — сказал Кирилл Форманчук. Также при получении новых водительских прав в России придется пройти заново экзамен по теории. «Раньше такого не было. Правильно, что ввели теорию, так как у нас часто меняются дорожные правила», — отметил собеседник агентства. С 1 апреля 2024 года в России изменится система получения водительских прав. Изменения затронут порядок обмена иностранных водительских прав на российские: документ нужно будет получить не позже, чем через год после получения ВНЖ или гражданства РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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