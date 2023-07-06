Куйвашев устроит единороссам выволочку за провал задания перед президентскими выборами

Губернатор Свердловской области лично проследит за обновлением базы сторонников «Единой России»

06 июля 2023 в 22:30 Размер текста - 17 +

Отделения, к которым есть вопросы прямо сейчас, Евгений Куйвашев называть не стал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Евгений Куйвашев, возглавляющий свердловское отделение «Единой России», устроит публичную порку партфункционерам, проваливающими обновление базы сторонников ЕР перед президентскими выборами-2024. Об этом глава региона предупредил во время конференции 6 июля. «Я прошу секретарей местных отделений взять на личный контроль формирование и расширение электоральной базы партии. В сжатые сроки провести работу по актуализации и уточнению данных наших сторонников, исключению дублирования списков. Выявление и формирование четкого, понятного пула наших сторонников — ваша важнейшая задача. Для этого у нас есть все ресурсы. На внеочередном заседании мы заслушаем те отделения, которые эту работу… Не хочу сказать, что проваливают, но не до конца исполняют возложенные задачи», — цитирует Куйвашева корреспондент URA.RU. Также глава региона анонсировал ротацию среди руководителей первичных ячеек ЕР. Новость по теме Куйвашев подвесил две интриги на выборах в Екатеринбурге О том, что «Единая Россия» к началу 2024 года проведет большой аудит мобилизационной базы по всей стране, стало известно еще в начале 2022 года. Считается, что перед руководителями на местах стоит задача собрать до 30 миллионов сторонников. По слухам, в Свердловской области и, в частности, Екатеринбурге работа в этом направлении активизировалась с весны 2023-го. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Евгений Куйвашев, возглавляющий свердловское отделение «Единой России», устроит публичную порку партфункционерам, проваливающими обновление базы сторонников ЕР перед президентскими выборами-2024. Об этом глава региона предупредил во время конференции 6 июля. «Я прошу секретарей местных отделений взять на личный контроль формирование и расширение электоральной базы партии. В сжатые сроки провести работу по актуализации и уточнению данных наших сторонников, исключению дублирования списков. Выявление и формирование четкого, понятного пула наших сторонников — ваша важнейшая задача. Для этого у нас есть все ресурсы. На внеочередном заседании мы заслушаем те отделения, которые эту работу… Не хочу сказать, что проваливают, но не до конца исполняют возложенные задачи», — цитирует Куйвашева корреспондент URA.RU. Также глава региона анонсировал ротацию среди руководителей первичных ячеек ЕР. О том, что «Единая Россия» к началу 2024 года проведет большой аудит мобилизационной базы по всей стране, стало известно еще в начале 2022 года. Считается, что перед руководителями на местах стоит задача собрать до 30 миллионов сторонников. По слухам, в Свердловской области и, в частности, Екатеринбурге работа в этом направлении активизировалась с весны 2023-го.