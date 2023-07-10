Мишустин назвал главное направление российской промышленности

Мишустин: машиностроение является главным направлением промышленности России
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Михаил Мишустин на двусторонних встречах ЕАЭС. Сочи, мишустин михаил
Михаил Мишустин назвал машиностроение главным направлением в промышленности РФ Фото:

Главным направлением промышленности в России является машиностроение. Об этом сообщил председатель российского правительства Михаил Мишустин во время Главной стратегической сессии ИННОПРОМ.

«Главным драйвером остается машиностроение. Выпуск его продукции в мае вырос практически в полтора раза по сравнению с прошлым годом. В том числе высокие показатели демонстрирует автопром и сектор создания машин и оборудования. Также ускорился рост в металлургии и химическом комплексе», — заявил Михаил Мишустин. Также российский премьер-министр заявил о необходимости достичь суверенитета в производственной сфере.

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Главным направлением промышленности в России является машиностроение. Об этом сообщил председатель российского правительства Михаил Мишустин во время Главной стратегической сессии ИННОПРОМ. «Главным драйвером остается машиностроение. Выпуск его продукции в мае вырос практически в полтора раза по сравнению с прошлым годом. В том числе высокие показатели демонстрирует автопром и сектор создания машин и оборудования. Также ускорился рост в металлургии и химическом комплексе», — заявил Михаил Мишустин. Также российский премьер-министр заявил о необходимости достичь суверенитета в производственной сфере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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