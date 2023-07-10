Мишустин назвал главное направление российской промышленности

Михаил Мишустин назвал машиностроение главным направлением в промышленности РФ
Главным направлением промышленности в России является машиностроение. Об этом сообщил председатель российского правительства Михаил Мишустин во время Главной стратегической сессии ИННОПРОМ.
«Главным драйвером остается машиностроение. Выпуск его продукции в мае вырос практически в полтора раза по сравнению с прошлым годом. В том числе высокие показатели демонстрирует автопром и сектор создания машин и оборудования. Также ускорился рост в металлургии и химическом комплексе», — заявил Михаил Мишустин. Также российский премьер-министр заявил о необходимости достичь суверенитета в производственной сфере.
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