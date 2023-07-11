Лавров раскрыл ответные шаги России на расширение НАТО

Лавров: РФ принимает адекватные и заблаговременные меры из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО

11 июля 2023 в 15:31 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров прокомментировал расширение НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Швеция и Финляндия вступают в НАТО Россия предпринимает адекватные шаги из-за вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Все законные интересы безопасности страны будут обеспечены. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Омана заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Россия предпринимает адекватные и заблаговременные шаги в связи со вступлением новых стран в НАТО. <…> Все законные интересы в области обеспечения безопасности России на фоне усиления инфраструктуры НАТО будут обеспечены», — сказал Сергей Лавров. Трансляция его выступления ведется на официальном rutube-канале российского МИДа. Глава МИД РФ также отметил, что российские власти будут делать выводы исходя из того, как быстро Североатлантический альянс будет располагаться в Швеции и Финляндии.

Россия предпринимает адекватные шаги из-за вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Все законные интересы безопасности страны будут обеспечены. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Омана заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Россия предпринимает адекватные и заблаговременные шаги в связи со вступлением новых стран в НАТО. <…> Все законные интересы в области обеспечения безопасности России на фоне усиления инфраструктуры НАТО будут обеспечены», — сказал Сергей Лавров. Трансляция его выступления ведется на официальном rutube-канале российского МИДа. Глава МИД РФ также отметил, что российские власти будут делать выводы исходя из того, как быстро Североатлантический альянс будет располагаться в Швеции и Финляндии.