Лавров раскрыл ответные шаги России на расширение НАТО

Лавров: РФ принимает адекватные и заблаговременные меры из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО
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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Сергей Лавров прокомментировал расширение НАТО Фото:
новость из сюжета
Швеция и Финляндия вступают в НАТО

Россия предпринимает адекватные шаги из-за вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Все законные интересы безопасности страны будут обеспечены. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Омана заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Россия предпринимает адекватные и заблаговременные шаги в связи со вступлением новых стран в НАТО. <…> Все законные интересы в области обеспечения безопасности России на фоне усиления инфраструктуры НАТО будут обеспечены», — сказал Сергей Лавров. Трансляция его выступления ведется на официальном rutube-канале российского МИДа. Глава МИД РФ также отметил, что российские власти будут делать выводы исходя из того, как быстро Североатлантический альянс будет располагаться в Швеции и Финляндии.

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Россия предпринимает адекватные шаги из-за вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Все законные интересы безопасности страны будут обеспечены. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Омана заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Россия предпринимает адекватные и заблаговременные шаги в связи со вступлением новых стран в НАТО. <…> Все законные интересы в области обеспечения безопасности России на фоне усиления инфраструктуры НАТО будут обеспечены», — сказал Сергей Лавров. Трансляция его выступления ведется на официальном rutube-канале российского МИДа. Глава МИД РФ также отметил, что российские власти будут делать выводы исходя из того, как быстро Североатлантический альянс будет располагаться в Швеции и Финляндии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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