Киев пообещал начать поставки дронов в США в середине 2026 года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украина планирует начать поставки дронов в США
Украина планирует начать поставки дронов в США Фото:

Украина намерена начать поставки дронов в США до 30 июня 2026 года в рамках соглашения с Вашингтоном о совместном производстве пилотных систем. Об этом говорится в программе деятельности правительства, внесенной в Верховную раду на 2025–2026 годы.

«До 30 июня 2026 года <…> начать выполнение соглашения с США по производству и продаже пилотных систем», — указано в материалах программы. Передает ТАСС. К указанному сроку Украина также планирует создать совместные предприятия с европейскими производителями оружия, включая Rheinmetall, BAE Systems, Thales, KNDS и Kongsberg D&A.

Ранее сообщалось, что предложение о сделке с США на 50 млрд долларов, предусматривающей производство 10 млн дронов в год в течение пяти лет, Владимир Зеленский выдвинул американскому президенту Дональду Трампу во время визита в Вашингтон в сентябре 2025 года. Документы пока не подписаны. В марте 2025 года Соединенные Штаты попросили помощи у Украины в создании дронов для разработки более эффективных БПЛА для снабжения американской армии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина намерена начать поставки дронов в США до 30 июня 2026 года в рамках соглашения с Вашингтоном о совместном производстве пилотных систем. Об этом говорится в программе деятельности правительства, внесенной в Верховную раду на 2025–2026 годы. «До 30 июня 2026 года <…> начать выполнение соглашения с США по производству и продаже пилотных систем», — указано в материалах программы. Передает ТАСС.  К указанному сроку Украина также планирует создать совместные предприятия с европейскими производителями оружия, включая Rheinmetall, BAE Systems, Thales, KNDS и Kongsberg D&A. Ранее сообщалось, что предложение о сделке с США на 50 млрд долларов, предусматривающей производство 10 млн дронов в год в течение пяти лет, Владимир Зеленский выдвинул американскому президенту Дональду Трампу во время визита в Вашингтон в сентябре 2025 года. Документы пока не подписаны. В марте 2025 года Соединенные Штаты попросили помощи у Украины в создании дронов для разработки более эффективных БПЛА для снабжения американской армии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...